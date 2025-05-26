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李權恩2安3打點教頭讚「頂尖捕手」　北市晉級關鍵戰對決高雄

▲華南盃少棒台北市李權恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲華南盃少棒李權恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

華南盃少棒賽26日在台北市青年公園棒球場進行B組勝部賽事，台北市開路先鋒兼任主戰捕手李權恩掃2安打貢獻3打點領軍，率隊以13比6擊敗桃園市。

台北市首局就先馳得點，2局下靠著莊英翊、黃柏叡掃出二壘安打，李權恩關鍵安打灌進3分。3局上再發威，利用對方奉送3次保送，葛宥霆、李權恩接連安打追加4分，拉開至8比0奠定勝基。葛宥霆先發4局失5分，僅2分責失，李奕鋒、陳皇碩接連登板穩住戰局。

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這場比賽因雨延至晚間開打而挑燈夜戰，總教練章子健對球隊的打擊表現感到滿意，認為球員有不錯的發揮。談到李權恩扛蹲捕重擔，他坦言，「他應該是這一屆國內最頂尖的捕手之一，身材壯碩但跑壘並不慢，擊球有技巧，接捕也很穩定，給投手很大的安定感。只是個性比較悶，話也比較少，這點有提醒他。」

李權恩從社區少棒起步，加入福林國小棒球隊後才開始擔任捕手。他表示，「喜歡當捕手的感覺，可以接每一顆球，也可以阻殺跑者。」至於被教練爆料話比較少，他笑說，「有盡量話多一點，偶爾搞笑一下，也會主動提醒隊友。」

台北市前一戰以3比2擊敗新竹市驚險獲勝，此戰發揮團隊戰力取得連勝。章子健表示，「昨天有點打不出來，今天得到賽程延後的訊息後，就安排球員早上上完課，下午進行加強打擊訓練，效果有展現出來。」台北市下一戰對手將是高雄市，爭取四強賽門票。

▲華南盃少棒台北市李權恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲華南盃少棒台北市。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 少棒台北市李權恩華南盃勝利

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