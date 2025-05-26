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王崴滿貫砲7打點率高雄市大勝　首棒陸嘉恩支持兄弟最愛王威晨

▲高雄市陸嘉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高雄市陸嘉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

華南盃少棒賽26日在台北市青年公園棒球場進行B組勝部賽事，高雄市火力全開，全場敲出18支安打，海灌21分大勝屏東縣。王崴單場4安打、包含一發滿貫全壘打，個人貢獻多達7分打點，成為最大功臣。

高雄市由曾以翔擔任先發投手，主投3局僅被敲1支安打，送出3次三振，失1分，拿下勝投；楊浩雲、吳尚澄則分別接替登板1局。

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陸嘉恩扮演稱職的開路先鋒，前兩局都率先敲安帶動攻勢，全場2安打、2保送，4次上壘。高雄市前兩局就猛攻10分，3局上藉由對方守備失誤造成亂流，加上王崴單場第3支安打再添分數，4局上又攻下2分。5局上，王崴轟出滿貫砲，單局再擊出5支安打，給對手致命一擊，最終以21比2提前於5局扣倒獲勝。

此役在雨中進行，球場為人工草皮，對小球員而言是場硬仗。高雄市總教練鄭乃介表示，賽前特地讓球員把鞋子弄濕、用濕球練習，提前適應比賽環境。他坦言：「投手最辛苦，還好大家都有守住局面。」

鄭乃介點名陸嘉恩是集訓期間進步最多的球員，來自金潭國小的他，從威力盃、TOTO盃到華南盃都參與高雄市的集訓。他觀察陸嘉恩從原本情緒化到現在懂得自我調整，「他現在會冷靜下來，有時還會自己敲一下頭自我提醒。」儘管陸嘉恩對直球有好表現，尤其面對桃園球隊時常打出佳績，但此次比賽開放投手使用變化球，將對他是一大考驗。

陸嘉恩受訪時表示自己對打擊最有信心，提到對桃園球隊有心得，他笑說：「因為對過很多次，彼此很熟悉。」他也透露是跟著哥哥踏上棒球路，小時候就支持中信兄弟，「教練常帶我們去澄清湖看台鋼對兄弟的比賽，我最喜歡王威晨，因為他打擊有技巧、守備也很好。」

關鍵字： 少棒高雄市華南盃棒球勝利

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