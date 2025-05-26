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法網致敬納達爾！絕版4大天王夢幻同框　鞋印永留球場他感動落淚

記者游郁香／綜合報導

退役的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）今（26）日凌晨重返法國網球公開賽，告別他摯愛的羅蘭加洛斯球場，他生涯3個最大對手費德勒（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）與穆雷（Andy Murray）親臨場中向他致敬，網壇4大天王難得再次同框，場面溫馨又令人動容。

▲▼法網致敬納達爾，4大天王納達爾、費德勒、喬科維奇和穆雷再次同框。（圖／達志影像／美聯社）

▲法網致敬納達爾，4大天王再次同框，左起穆雷、費德勒、納達爾和喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

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納達爾在滿場1萬5000名球迷見證下，與這座為他帶來14座大滿貫冠軍的球場道別。他眼泛淚光、感性致詞，「我現在很享受退休生活，我不太想念比賽，因為我知道自己已經付出一切。我的身體已經無法再承受比賽，所以我很平靜。我知道，接下來的生活可能沒那麼刺激，但也許能更快樂。我會用不同的方式照顧自己和家庭。」

已「絕版」的網壇4大天王在這個歷史性的時刻再次齊聚，費德勒、喬科維奇、穆雷一起到場見證納達爾的告別儀式，現場球迷穿著印有「Merci Rafa（謝謝你，拉法）」的T恤，觀眾席中還有「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、斯威雅蒂（Iga Swiatek）、費雷羅（Juan Carlos Ferrero）與納達爾恩師莫亞（Carlos Moya）等人陪伴見證。

大會特別送上一塊永久留在球場上的「腳印銘牌」，納達爾感動說，「原以為那只是今年的安排，沒想到會永遠留在那裡，這份禮物無法用言語形容。」

▲▼法網致敬納達爾，4大天王納達爾、費德勒、喬科維奇和穆雷再次同框。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾獲頒永久腳印銘牌，他表示「這份禮物無法用言語形容」。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾去年11月宣布正式退休，結束22座大滿貫冠軍、92冠的輝煌生涯。他在法網累積112勝3敗戰績，是史上最具統治力的紅土選手。他坦言自己已7個月未碰球拍，「但我很平靜，我已經把一切都留在場上。」

他也不忘與3大宿敵之間的情誼，「看到3位最重要的對手一起站在我身邊，意義非凡。我希望世界能從我們之間學到些什麼，你不需要恨對手才能全力擊敗他。我們用行動向下一代展示，尊重對手是競爭的一部分，這是我們留給這項運動的最大遺產。」

▲▼法網致敬納達爾，4大天王納達爾、費德勒、喬科維奇和穆雷再次同框。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾帶著兒子一起出席告別法網儀式。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾也分享了一段與穆雷的趣事。他說，自己很久沒與穆雷聯繫，直到皇馬今年在歐冠被兵工廠淘汰後，手機收到對方簡訊，「嘿，拉法，好久不見，只是想確認你還好嗎？」納達爾笑說，「我花了5秒才反應過來，原來這是英式幽默！」

納達爾也特別感謝家庭的支持，叔叔兼啟蒙教練託尼（Toni Nadal）、妻兒皆到場陪伴。他表示若兒子未來選擇走上網球路，他會全力支持，「我從沒覺得打網球是犧牲，所以只要他快樂，我會支持他做任何選擇。」

關鍵字： 網球法國網球公開賽Rafael NadalRoger FedererNovak DjokovicAndy Murray

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