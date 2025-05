開季至今霸榜聯盟6冠王　賈吉：不像外界想得那麼火熱

▲洋基隊長賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基隊長賈吉(Aaron Judge)今天(25日)在對陣洛磯的比賽中,夯出個人今年第18發全壘打,再度回到聯盟全壘打榜榜首,率隊13比1大勝洛磯;本季至今賈吉佔據聯盟6項成績(打擊率、全壘打、上壘率、長打率、進攻指數、安打)龍頭寶座,然而他受訪時卻表示,自己的狀態並不像外界想像得那麼火熱。

「我在打擊區的感覺並不太好,自己一直都在調整中,」賈吉表示,隨後他也談到不太會糾結自己的數據,原因很簡單,那些數據只是過去的反映,他更願意向前看。

「我爸總是告訴我一句話,如果你今天還覺得你昨天做的事很了不起,那你今天可能什麼都沒做,」賈吉提及,「所以昨天你做了什麼不重要,如果你還沉浸在昨晚的好表現中,那你今天可能還沒開始努力。」

Aaron Judge: "If what you did yesterday still seems big today, then you haven't done anything today." #YANKSonYES pic.twitter.com/baXVvdA402