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開季至今霸榜聯盟6冠王　賈吉：不像外界想得那麼火熱

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基隊長賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基隊長賈吉（Aaron Judge）今天（25日）在對陣洛磯的比賽中，夯出個人今年第18發全壘打，再度回到聯盟全壘打榜榜首，率隊13比1大勝洛磯；本季至今賈吉佔據聯盟6項成績（打擊率、全壘打、上壘率、長打率、進攻指數、安打）龍頭寶座，然而他受訪時卻表示，自己的狀態並不像外界想像得那麼火熱。

「我在打擊區的感覺並不太好，自己一直都在調整中，」賈吉表示，隨後他也談到不太會糾結自己的數據，原因很簡單，那些數據只是過去的反映，他更願意向前看。

「我爸總是告訴我一句話，如果你今天還覺得你昨天做的事很了不起，那你今天可能什麼都沒做，」賈吉提及，「所以昨天你做了什麼不重要，如果你還沉浸在昨晚的好表現中，那你今天可能還沒開始努力。」

本賽季洋基首次造訪洛磯球場，賈吉連兩戰開轟展現火熱狀態，5局上半當他被敬遠時，現場觀眾噓聲四起，也為球隊單局海灌10分埋下伏筆，「如果我能上壘，他們就能做出一些特別的事情，」賈吉接著說，「你永遠不知道會發生什麼事，你每一次打擊都要隨時準備好。」

「如果你想真正成功，你得設法讓他出手追打壞球，」洋基主帥布恩（Aaron Boone）談到賈吉好表現時說，「他現在變得非常擅長不去追打壞球，你很少看到他離開好球帶，像他這樣危險、擁有強大火力的打者，如果他還能保持好球帶紀律，對投手來說一定非常棘手。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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