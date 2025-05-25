單周雙喜臨門　詹皇入選年度陣容又迎接二兒子高中畢業

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）本週喜事連連，除了職業生涯第21次入選NBA年度陣容，他的二兒子布萊斯（Bryce James）今（25）日也正式從高中畢業，典禮上，當聽到布萊斯的名字被念出，詹姆斯難掩激動情緒，現場熱情歡呼。

布萊斯即將踏上NCAA征途，預計下季將加盟亞利桑那大學，效力於勞埃德（Tommy Lloyd）教練執掌的Big 12強權，對此，詹姆斯表示興奮，盼望看到兒子在大學舞台的成長與發展。

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▲詹姆斯二兒子布萊斯高中畢業。（圖／達志影像／美聯社）

至於大兒子布朗尼（Bronny James）則已完成菜鳥球季，在湖人與父親並肩作戰，整季出賽27場，場均出賽6分鐘，繳出2.3分、0.7籃板、0.8助攻。代表作出現在對公鹿一役，該場他攻下生涯新高17分，外帶5助攻、3籃板。

▲布朗尼；布萊斯。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯本季持續維持高檔表現，場均貢獻25.4分、9籃板、5.6助攻，並繳出2抄截、1.8阻攻，入選年度第2隊，證明自己在生涯第22個賽季依然是聯盟高檔的球星之一。不過，他與湖人的合約仍存在變數，目前擁有球員選項，尚未決定是否跳出重新簽約。