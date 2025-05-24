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不斷更新／徐若熙8局續投飆本場第8K！火力灌7分力挺

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今天在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，同樣仍有球探到場，不過今天以大聯盟球探為主，並沒有日職球隊。此戰投完4局，徐若熙讓台鋼12上12下，且前3局就狂飆5K，直到5局才被敲出安打，目前局數已經投到7局，寫下個人生涯單場最長局數。

徐若熙5月10日對樂天桃猿之戰，生涯首度用球來到100球，繳出6.2局僅挨4安無失分好投。總教練葉君璋當時賽後宣布，他的用球數將正式解禁，不過在休息天數方面還是會控管。

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他在上周日（18日）因為下雨跳過先發，今天迎來球數解禁後的首場先發，續航力值得相當關注。

此役交手台鋼雄鷹，徐若熙展現超強壓制力，讓打者完全沒轍，目前4局投完僅用47球，12上12下，沒有被敲任何安打。球速最快153公里，且前3局就狂飆5K，包括讓魔鷹領了一張老K。

5局上，徐若熙讓魔鷹擊出飛球出局後，遭張肇元擊出本場首安，但仍穩住陣腳，連續解決2人，包括對王博玄送出本場第6K。目前5局投完只用62球。

據了解，徐若熙此戰吸引4隊大聯盟球探到場，包括遊騎兵、費城人、太空人以及老虎。雖然有球探並未到場，但仍透過電視轉播持續關注他的比賽。

大聯盟一位不具名國聯球探觀察徐若熙投到5局的狀況。他表示，今天直球速度雖然沒有動輒155公里以上，但均速維持的不錯，都在148~150上下，「加上今天控球不錯，都可以投在捕手要的位置，卡特球也有很好的移動軌跡。兩好球之後再搭配決勝球叉指變速，還是達到很好的效果。」

他也進一步提到，「感覺今天若熙有刻意配速，想辦法看能不能把局數投得越長越好。」

徐若熙接下來6局續投，且投到7局也只被曾子祐擊出內野安打，完全封鎖中心打線魔鷹以及王柏融。7局投完球數僅83球。

值得一提的是，徐若熙過去局數最長正是上一場先發，今天投到7局，已是生涯單場最長局數。

台鋼雄鷹今天先發投手江承諺表現也不遜色，投完6局被敲4安，但也未讓對手攻下任何分數，不過7局下遇亂流，味全龍靠郭天信適時安打，率隊破蛋。

龍隊打開一波攻勢，劉俊緯再靠投手暴投回本壘得分，台鋼雄鷹提出挑戰仍維持原判，4棒朱育賢再掃2壘長打，一棒清回3分，下一棒吉力吉撈．鞏冠擊出中外野高飛球直擊全壘打牆，打到欄杆，經輔助判決改判全壘打，形成2分砲，率隊7比0領先。

8局上，徐若熙續投，同樣用球精簡，飆出今天最速154公里，讓郭阜林三振，僅用一球讓王博玄擊出滾地球，再讓代打的葉保弟吞下三振，這也是徐若熙此戰第8K。

徐若熙完成8局任務退場，在球數解禁的情況下，展現了能把局數拉長的能力，且8局登板仍持續飆出150公里以上火球。


 

▲▼大聯盟4支球探到場觀戰 。（圖／味全龍提供）

▲大聯盟4支球探到場觀戰 。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 徐若熙味全龍大聯盟球探台北大巨蛋投手

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