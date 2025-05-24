可能從未見過！道奇對大都會出現兩次罕見觸殺奇景

Tyrone Taylor makes the catch after a juggle!



The Mets did not get a double play after umpires ruled that Michael Conforto took off on the touch instead of the catch



(via @AppleTV) pic.twitter.com/ErVh9Nq5Rv — SNY (@SNYtv) May 23, 2025

記者王真魚／綜合報導

康佛托（Michael Conforto）到底是不是太早離壘了？馬堤（Starling Marte）到底是出局還是得分了？今日在花旗球場上演的大都會對道奇之戰，不僅戰況膠著，更出現接連兩起罕見爭議判決。

第一個爭議發生在三局上，康佛托原本可能因雙殺出局，卻靠一條技術性規則逃過一劫。 當時康佛托站上二壘，大谷翔平在一壘，貝茲擊出右中外野高飛球，泰勒（Tyrone Taylor）與索托（Juan Soto）同時衝向落點，球在索托手套內彈跳多次後彈出，泰勒徒手接住尚未落地的球。

康佛托見狀早已離壘前往三壘，泰勒傳回二壘，林多（Francisco Lindor）接球踩壘，企圖完成雙殺，但並未觸殺滑進二壘的大谷。

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▲康佛托（Michael Conforto）。（圖／達志影像／美聯社）

裁判透過回放確認兩位跑者皆安全，主審哈德森（Marvin Hudson）引用《MLB官方規則》指出，「即使球員在接住球前有拋接過程，只要球未落地並最終被控制，即算接殺，但跑者可在『球首次被接觸』時就起跑。」

Apple TV+裁判顧問高曼（Brian Gorman）補充，這項規則是為防止外野手「花式拋球」拖延跑者起跑時機，「厲害的外野手可以一直拋球不接穩，這樣跑者就永遠不能起跑了。」

第二個爭議則發生在4局下，大都會在該局靠蒙西（Max Muncy）失誤讓馬堤站上二壘，隨後推進至三壘。當阿隆索（Pete Alonso）擊出右外野高飛球時，馬堤標準起跑，卻遭T.赫南德茲（Teoscar Hernández）雷射肩傳球阻殺在本壘。

然而，大都會提出挑戰，並聲稱蒙西的守備位置擋住了馬堤觀察外野視線，導致他延遲起跑。裁判經回看後判定為「第二型阻擋」（Type 2 obstruction），改判馬堤觀安全得分。阿隆索獲記高飛犧牲打與1分打點。

大都會提出挑戰，認為三壘手蒙西站位阻擋了馬堤觀察右外野的視線，導致他起跑慢了一步。裁判組回看後認定此為「第二型阻擋（Type 2 obstruction）」，也就是蒙西非故意但仍影響了跑者判斷，最終改判馬堤得分成功。