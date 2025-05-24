懊悔詹皇說出「不只1冠、不只2冠……」　韋德：不該公開講

▲2010年詹姆斯、韋德、波許組成熱火三巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火王朝成形的2010年夏天，詹姆斯（LeBron James）那句「不只1冠、不只2冠……」的豪語震撼籃壇，當時一同並肩作戰的韋德（Dwyane Wade）近日受訪時提及這段往事，坦言至今仍對詹姆斯的發言略感懊悔。

「我們有一位說出『不只3冠、不只4冠』的傢伙，那其實是個玩笑，太誇張了。」韋德登上《Pardon My Take》節目中回憶道，「那種話應該只在我們內部講，不該公開講出來，如果你回頭看那段影片，會發現我直接低下頭，因為我知道，那絕對沒那麼容易。」

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作為當時唯一擁有冠軍經驗的球員，韋德強調，他明白奪冠的難度，「我們的組合確實很強，感覺能橫掃聯盟，但我也知道NBA的競爭非常激烈，其實沒那麼簡單。」

▲熱火三巨頭共奪下2冠。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯於2010年7月在《The Decision》節目中宣布加盟熱火，與韋德、波許（Chris Bosh）共組「三巨頭」，並在加盟儀式上誇口將奪下多達7座總冠軍，引發各界譁然。儘管熱火期間戰績輝煌，4年內3度打進總冠軍賽，並於2012、2013年完成2連霸，最終就僅留下這2冠，無法兌現當初7冠承諾。

詹姆斯於2014年離開熱火返回克里夫蘭，並於2016年率騎士奪冠完成生涯最大逆轉，儘管熱火時期無法完成王朝霸業，但以詹姆斯、韋德、波許為核心的三巨頭仍被視為NBA超級球隊時代的開端。