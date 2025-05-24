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大谷翔平挑戰104年來最狂紀錄！外媒另看好單季400壘打+100保送

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒道奇隊的「二刀流」巨星大谷翔平，本季至今出賽48場，已敲出17支全壘打，若依162場賽季換算，相當於他將締造生涯新高的55轟。

在去年創下史上首次「50轟50盜」的驚人成就後，今年的大谷打擊火力再度進化，美媒《CBS Sports》更預測，他正朝向睽違104年的歷史紀錄邁進。

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目前大谷打擊率達.304，貢獻17轟、31打點、11盜壘，OPS達1.053。《CBS Sports》特別撰文比較他與去年MVP賽季的數據，指出他在全壘打、壘打數、保送與得分方面，預計都將高於去年，依照目前節奏推估，本季有望繳出：55轟、412壘打、100保送、36盜壘、169得分。

其中，最具歷史意義的是「169得分」的可能性，將是1900年以來的第二高紀錄，僅次於傳奇球星貝比・魯斯（Babe Ruth）在1921年創下的177得分，若成真，將是104年來首次有球員能如此接近。

此外，大谷也可能成為史上第9位、也是自大聯盟整合以來的第5位單季達成「400壘打＆100保送」的球員。過去達成此一紀錄的，包含2001年的邦茲（Barry Bonds）、索沙（Sammy Sosa）與岡薩雷茲（Luis Gonzalez）等名將。

關鍵字： 大谷翔平美職棒本季紀錄打擊火力預測

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