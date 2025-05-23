波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

▲波賽樂、曾仁和 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿隊投手曾仁和今天開始隨隊一軍，睽違一年有望在下週重返一軍。他受訪談及傷勢恢復進度時，洋投波賽樂「插花」加入採訪行列，還突如其來告白：「I love 土虱！」

曾仁和自2024年5月14日後便未再於一軍出賽，過去一年接連受傷，先是手肘尺神經發炎導致手麻，接受震波與PRP治療後逐漸康復，未料今年準備參加官辦熱身賽前，又在重訓後出現背部不適，球隊決定讓他徹底休養。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有了充分的時間復健，曾仁和透露，現在身體狀況已經完全恢復。他上一場在二軍出賽，已經投到100球，雖尚未接獲明確登板通知，但預計最快下周有望重返一軍。

談到連年傷勢纏身，曾仁和也自嘲，「可能是沒拜拜吧，運氣比較不好，也許對自己身體還不夠了解，不知道哪裡需要強化。」不過他也強調，這段時間更認識自己的身體，為回到球場做了萬全準備。



採訪期間發生插曲，洋投波賽樂忽然加入聯訪，不僅跟著記者圍住曾仁和，還突然拿出手機提問，隨後脫口告白：「I love 土虱！」曾仁和露出招牌酒窩笑容，「你要幫我回答嗎？」

有趣的是，波賽樂對於「土虱」的台語發音相當標準，曾仁和笑回，「我有教他啊，我說我的綽號是Catfish，他也好奇為什麼，我就跟他說因為小時候都在滑壘，像土虱一樣。」沒想到波賽樂竟笑他，「那你一定很臭，因為土虱都吃垃圾！」讓他哭笑不得。

兩人過去在美職遇過嗎？曾仁和透露其實沒有交集，「主要是他今年到二軍，我們就都滿好的，加上我本來就常跟外國人玩在一起。」

對於自己的狀況，曾仁和說，先前在二軍投復健賽時有些不太習慣，「但之後開始就把比賽當作正常的比賽，直球、控球都還不錯，現在身體也很好，完全沒事了！」