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世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

▲▼台北市長蔣萬安在世壯運壁球首日取得2連勝 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲蔣萬安在世壯運壁球項目被淘汰，但對手馮少豪大讚蔣是「被市長耽誤的運動員」。（圖／2025雙北世壯運執委會，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長蔣萬安22日在世壯運壁球第三場預賽對戰新北選手馮少豪，但未能延續前一天直落三氣勢，最終以1比3落敗，無緣金牌。不過，馮少豪賽後大讚蔣萬安運動神經非常好，讓他出乎意料，根本是「被市長耽誤的運動員」。

世壯運壁球項目45歲以上男子組第三場預賽22日在台大體育館登場，蔣萬安、馮少豪前一天都拿下2勝，這次對戰將決定誰能晉級準決賽。

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比賽開始後，馮以11比4拿下第一局，第二局蔣以11比8扳回一城，第三局雙方陷入纏鬥，但馮仍率先以11比8勝出，並延續氣勢拿下第四局，最終3比1確定晉級。

賽後，馮少豪接受媒體聯訪時表示，他昨天觀看賽事直播時就發現，蔣萬安出乎意料地強，救球很厲害，所以昨晚緊急找了3名教練陪練1小時，果然今天交手不簡單，很多球不可思議。

馮少豪指出，蔣萬安的運動神經非常好，應該是運動了很多年，很多球本以為得分了，但又被蔣萬安救了回來，很不可思議，還好他前一晚有惡補，否則今天勝負難料。

有媒體詢問，如果滿分10分會給蔣萬安打幾分？馮少豪回答，「絕對是10分滿分」，因為蔣萬安非常有運動家精神，全力以赴、不放棄任何一球，是位非常可敬的對手，根本是「被市長耽誤的運動員」。

關鍵字： 蔣萬安世壯運壁球

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