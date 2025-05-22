多明格茲再見轟　洋基4比3逆轉擊敗遊騎兵

JASSON DOMINGUEZ WALK OFF BOMB pic.twitter.com/rx5WxFJ5LL — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 22, 2025

記者王真魚／綜合報導

洋基隊今天在主場迎戰德州遊騎兵，儘管一度落後，終場仍靠著多明格茲（Jasson Dominguez）在第9局的再見全壘打，以4比3戲劇性逆轉勝出。

此役，洋基面對的是熟悉的老對手——前大都會王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）。迪格隆重返紐約市首次在布朗克斯登板，主投七局飆出9次三振，僅失2分，展現壓制力。第7局，遊騎兵靠著貝林傑（Cody Bellinger）的陽春炮暫時以3比2領先。

第8局，洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在2出局後擊出關鍵的一壘安打，帶有一分打點，將比數扳平。緊接著第9局，多明格茲面對傑克森（Luke Jackson），擊出右外野再見全壘打，為洋基奠定勝局。

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這是多明格茲此戰首支安打，也是本季第六轟，成為全場焦點。

洋基先發投手萊亞布羅（Ryan Yarbrough）表現穩健，投5局也送出8次三振，僅失1分，該分為柏格（Jake Burger）所擊出的陽春炮。目前洋基戰績為29勝19敗，持續朝分區領先邁進。

▲洋基隊多明格茲（Jasson Domínguez） 。（圖／達志影像／美聯社）