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MVP、全壘打王都來世壯運了！周思齊、高國輝領山羊兄弟首戰登場

▲▼列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

▲山羊兄弟。（圖／山羊兄弟粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

世壯運棒球競技組22日開打，職棒OB齊聚讓球迷回憶滿滿，周思齊領軍的「山羊兄弟」與郭岱琦率領的「ENERGY」話題十足，唯一外隊日本甲子園大師也令人感到好奇。5月22日至24日進行小組賽，26日起決賽，冠軍於28日出爐，冠軍戰將在大巨蛋開打。

由周思齊領軍的「山羊兄弟」堪稱本屆世壯運棒球賽最大亮點之一，成員包括多位前中職重砲。陣中以的周思齊與陳冠任為雙核心，周思齊過去拿過年度MVP，陳冠任曾奪打擊王、安打王等殊榮。再加上曾創下單季全壘打紀錄的高國輝，三人合體即是一支明星隊等級的中心打線。

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此外，山羊兄弟陣中還有曾旅美並轉任打者的陳敏賜，現為甲組現役選手，近期對台電敲出雙響砲，春季聯賽狀態火燙，剛入選亞運培訓隊，由於訓練期重疊不一定能如願參賽。投手部分則由曾旅美的潘菘瑋扛重任，列特博總經理戴極昇與「屠牛手」吳俊億也預計出賽。整體而言，山羊兄弟無論經歷或話題性皆具備，是賽會極具關注度的一支隊伍。

另一支話題隊伍「ENERGY」則由郭岱琦、高國慶等人領銜，宛如統一獅OB隊，整體陣容兼具年輕與經驗，具備相當實力。其他球員如黃恩賜、鄧志偉、蔡森夫、張詠漢與林晨樺，以及出現在500鈔票上的「南王小將」林璿增等人皆未滿40歲，具備較佳的體能優勢。

46歲的高國慶雖高齡，仍保持不錯狀態，直到2022年仍在中職一軍穩定出賽，並於前年球季結束引退。投手方面則仰賴曾奪「勝投王」林晨樺與側投曾琮萱的戰力。郭岱琦幾年前還曾參加台鋼測試會，這次自組球隊並網羅多位好手，團隊凝聚力與備戰態度俱佳，也是本屆世壯運棒球競技組中不可忽視的勁旅之一。

此外，國體校友隊、世新校友隊及FOX隊都不乏打過甲組棒球的好手，國體校友隊有前兄弟投手林煜清等。唯一的外隊為日本甲子園大師，陣中則有多位教授級學者球員。

世壯運棒球競技組預賽賽程如下：

5月22日
08:00 山羊兄弟 V.S.甲子園大師 天母
10:00 世新OB V.S. 國體OB 天母

5月23日
08:00 ENERGY V.S. 山羊兄弟 天母
10:00 FOX V.S. 世新OB 天母

5月24日
08:00 甲子園大師 V.S. ENERGY 天母
10:00 國體OB V.S. FOX 天母

5月25日

12:00 A組第一、B組第二 天母

12:00 B組第一、A組第二 三重

5月26日

10:00 銅牌戰 天母

5月28日

15:00 金牌戰 大巨蛋

關鍵字： 世壯運棒球山羊兄弟ENERGY球賽

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