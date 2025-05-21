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大法官世壯運出戰　尤伯祥先發投小便球超歡樂

大法官尤伯祥擔任棒球先發投手在世壯運出戰。（世壯運官網）

▲大法官尤伯祥擔任棒球先發投手在世壯運出戰。（圖／世壯運官網）

圖文／鏡週刊

世壯運今（21日）中午進行棒球競技休閒45歲以上組比賽，不少法界LINE群組即開始轉傳直播觀看連結，指「大法官出來打球了」「投小便球喔」，全因先發投手、背號31號選手是大法官尤伯祥，觀看人數一度飆破1,600，尤伯祥主投3局，球路以側投曲球為主，共投出48球失3分後退場，觀看者不少是尤的學生及同仁，比賽及觀戰氣氛歡樂，打完5局比賽以7比1結束，尤伯祥成敗戰投手。

世壯運今天中午於台北天母棒球場舉行棒球賽，由Indigo Japan出戰POP blowfish，二隊開打後，不少法界群組即開始傳直播連結，因POP blowfish的先發投手是大法官尤伯祥，他主投3局，雖失3分，但也曾讓對手3上3下，即有留言說「大法官要不要見好就收」，隨後尤伯祥即退場。

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尤伯祥1局上場時，投出第1球為外角偏高的壞球，第2球為內角偏高壞球，與補手確認暗號後，第3球投出為好球，尤伯祥面對第1個打席，即投到2好3壞滿球數，隨後以4號壞保送對手上壘。

Indigo Japan第2棒上場後，尤伯祥搶下第1個好球數，隨後對1壘進行牽制，對手則以盜壘成功回敬，尤伯祥投出第10球後被擊出安打，對手攻占1、3壘，面對第3個打席，尤伯祥雖先再以好球搶下，但隨即被擊出右外野2壘安打失掉2分，隨後又被擊出安打失第3分，第2及第3局尤伯祥未再失分，他下場後對手再得分，最終比賽以7以1結束。


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關鍵字： 鏡週刊世壯運大法官尤伯祥

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