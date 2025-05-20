初代跆拳道女神世壯運改打擊劍　陳怡安：上次這麼多媒體是30年前

▲「初代跆拳道女神」陳怡安世壯運改打擊劍。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

曾兩度在奧運跆拳道示範賽奪金、被譽為「初代跆拳道女神」的陳怡安，今（20）日出戰世壯運擊劍女子銳劍（50+）項目，與來自世界各地的選手同場較勁，展現退役多年依然不減的韌性與對運動的熱愛，也讓人看見她勇於跨界、挑戰自我的嶄新面貌。

現年52歲的陳怡安，在15歲時便於1988年首爾奧運跆拳道雛量級（47–51公斤）示範賽中奪金，成為台灣第一位達成奧運金牌榮耀的女性選手，1992年巴塞隆納奧運更完成連霸，締造歷史，之後她離開跆拳道賽場，回歸家庭、投入職場，如今再次披上戰袍，轉戰全新項目「擊劍」，不僅令人驚豔，也為這場世壯運增添了感動亮點。

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「上一次這麼多媒體來採訪我，應該是三十年前了吧，真的受寵若驚，也很感謝大家的關注。」面對久違的鎂光燈，陳怡安笑著說，自己重返賽場的初衷很簡單，就是想透過實際行動推廣運動風氣。她坦言過去身為知名國手，難免會有「偶包」，但面對全新項目，就要勇敢放下，「人生不同階段都能挑戰新事物，會有意想不到的收穫。」

她也分享「持續學習、參加比賽，其實是愛自己的方式。曾經在家庭與職場的忙碌中，忘了怎麼照顧自己，但這段時間，我找回了那個願意為自己努力的我。」

在預賽小組賽中，陳怡安以3勝1敗晉級複賽，複賽中先以10比3擊敗泰國選手，可惜接下來以1比10不敵台灣選手葉洵佩，排名第5。

「其實能晉級複賽我就很開心了，原本的目標就是希望能打進來，雖然沒拿到獎牌當然有點可惜，因為設計真的太可愛了，但比賽中遇到很多老朋友、合照、聊天，光這些就讓我覺得很值得。」她還興奮分享，在現場遇到昔日跆拳道教練李金和，以及其子——前奧運國手李漢城（依勇達多），李金和是1988年現代五項選手，兒子在當時生下，因此取名漢城、是輕艇國手，這次也有參加世壯運。

從擊劍轉戰跆拳道，陳怡安自嘲，自己曾在疫情前參加擊劍比賽「被電爆」，後來中斷訓練，直到報名世壯運後才開始重拾訓練節奏。今日比賽，陳怡安的家人也到場力挺，兒子特地請假來觀戰，甚至連女兒的同學也一同來加油，讓她感動不已，「還好有報名、還好有練習，不然就錯過這些時刻了。」最後，她也鼓勵所有人勇敢踏出第一步，「這條路，不分年齡、不分身分，隨時都可以開始。你會發現，真的非常美好。」

陳怡安將於明（21）日早上9點迎來女子銳劍團體賽，與同樣在台大練習的兩位學姊組隊出賽。「團體賽很有趣，只要三人年齡加總超過120歲就能參賽，所以也有可能對到很年輕的現役國手或奧運選手，平常分齡賽不太會遇到的對手，蠻期待可以跟她們『練一下』，也算是難得的交流機會。」