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從教士到光芒！金河成復健近尾聲　周末有望新人聯盟出賽

▲▼金河成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金河成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

光芒韓籍內野手金河成正式啟動實戰復健程序，朝重返大聯盟賽場邁出關鍵一步。打線低迷的坦帕灣光芒，也正引頸期盼這位核心內野手回歸。

根據《MLB.com》報導，金河成於19日（台灣時間）已經在佛州喬治・史坦布瑞納球場隨隊進行實戰訓練，包括游擊守備與打擊練習。光芒總教練凱許（Kevin Cash）透露：「這週對金河成來說非常關鍵，若一切順利，本週末有機會在新人聯盟迎來復健賽第一個打席，隨後預計升至高階小聯盟進行完整復健比賽。」

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金河成於去年8月在跑壘途中傷及右肩，原先計劃季末復出，但最終接受手術提前報銷。2024賽季，他於聖地牙哥教士出賽121場，打擊率0.233，敲出11轟、47打點並有22次盜壘，OPS為0.700。季後他拒絕與教士的球隊選擇權，轉戰自由市場。

今年2月，他與光芒隊簽下2年2900萬美元合約，年薪1300萬美元為隊內最高，並包含2026年球員選擇權。

若金河成能恢復傷前水準，將是集金手套等級守備＋平均以上打擊能力於一身的超值球員。他在2023年於教士出賽152場，繳出打擊率0.260、17轟、60打點、38盜的成績，更榮獲國聯金手套獎（工具人類別），坐穩主力游擊手地位。

目前光芒隊的主戰游擊手為沃爾斯（Taylor Walls），雖在防守表現優異（DRS +12為全MLB第一、OAA +4名列游擊手第六），但進攻端表現低迷，打擊率僅0.196，僅1轟、9打點，OPS僅0.528。

光芒目前以21勝25敗排在美聯東區第4，與第3名藍鳥隊僅有1場勝差，但整體打線乏力，成為球隊拉尾盤的主因。球隊整體打擊率0.242，在美聯15隊中排名第8，僅屬中段班。

關鍵字： 光芒金河成實戰復健大聯盟內野手

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