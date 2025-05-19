曾霸氣喊擺脫墊底！韓職英雄隊普伊格遭釋出　洋砲換洋投拯救戰力

▲普伊格帶領英雄隊。（圖／截自SPOTV）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職10隊中唯一採雙洋砲制的Kiwoom英雄終於抵不住投手戰力短缺難關，19日宣布釋出曾對提升戰績信心滿滿的普伊格（Yasiel Puig），換來有豐富韓職經驗的洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）。

英雄隊表示，「我們已向KBO聯盟提出普伊格的讓渡申請，並與阿爾坎塔拉達成合約，年薪25萬美元，另加15萬美元獎勵條款，總額為40萬美元，合約適用於本季剩餘賽程。」

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普伊格曾在熱身賽時霸氣地說：「雖然我不想現在就說球隊的目標排名，但可以肯定的是——我們不會是第10名！現在球隊裡有我、還有很強的洋砲與洋投，這支球隊絕對不會再待在墊底！」

不過普伊格在開季面臨肩傷，表現也不如預期，在出賽的40場比賽中，打擊率僅0.212（156打數33安打），轟出6支全壘打、貢獻20分打點，出壘率0.285，表現與期待落差甚大，更不幸遭遇左肩傷勢，被迫提早結束旅韓之路。

至於與普伊格的分道揚鑣，球團表示：「能與普伊格這樣的好隊友告別，我們深感遺憾。他將返回美國專注於治療本季受傷的左肩，我們誠摯祝福他未來一切順利。」