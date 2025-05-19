運動雲

>

曾霸氣喊擺脫墊底！韓職英雄隊普伊格遭釋出　洋砲換洋投拯救戰力

▲普伊格帶領英雄隊。（圖／截自SPOTV）

▲普伊格帶領英雄隊。（圖／截自SPOTV）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職10隊中唯一採雙洋砲制的Kiwoom英雄終於抵不住投手戰力短缺難關，19日宣布釋出曾對提升戰績信心滿滿的普伊格（Yasiel Puig），換來有豐富韓職經驗的洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）。

英雄隊表示，「我們已向KBO聯盟提出普伊格的讓渡申請，並與阿爾坎塔拉達成合約，年薪25萬美元，另加15萬美元獎勵條款，總額為40萬美元，合約適用於本季剩餘賽程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

普伊格曾在熱身賽時霸氣地說：「雖然我不想現在就說球隊的目標排名，但可以肯定的是——我們不會是第10名！現在球隊裡有我、還有很強的洋砲與洋投，這支球隊絕對不會再待在墊底！」

不過普伊格在開季面臨肩傷，表現也不如預期，在出賽的40場比賽中，打擊率僅0.212（156打數33安打），轟出6支全壘打、貢獻20分打點，出壘率0.285，表現與期待落差甚大，更不幸遭遇左肩傷勢，被迫提早結束旅韓之路。

至於與普伊格的分道揚鑣，球團表示：「能與普伊格這樣的好隊友告別，我們深感遺憾。他將返回美國專注於治療本季受傷的左肩，我們誠摯祝福他未來一切順利。」

關鍵字： 棒球英雄隊洋砲普伊格阿爾坎塔拉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

被警察開單還這麼開心 女友：那警察滿帥的欸XD

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1貝林傑滿貫砲率洋基8比2痛宰大都會

2「警花」謝伯韶世壯運仰式摘銀

3昆凌阿公喊高雄No.1　親揭最大主因

4阪神王牌對巨人拚甲子園對戰8連勝

5字母哥本周與公鹿「關鍵會談」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366