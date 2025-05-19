像打地鼠一樣沒完沒了！道奇牛棚告急　傷兵讓高層夜夜難眠

▲ 佛里德曼（左）與佐佐木朗希、羅伯斯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊在19日（台灣時間）與天使隊交手，於主場以4比6吞下三連敗，慘遭天使橫掃。道奇投手問題層出不窮，道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）直言，已經成為自己睡眠不足的原因，「就像打地鼠一樣，問題接二連三冒出。」

這是道奇自2010年以來，15年來首次在系列戰中被天使橫掃，也是自2023年以來首次在主場道奇體育場吞下系列賽三連敗。雖然目前仍居國聯西區龍頭，但球隊狀況明顯不穩，最大問題來自投手傷兵潮。先發輪值方面，包括佐佐木朗希、布雷克・史內爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）皆進入傷兵名單，導致戰力深度大幅下滑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於先發投手無法撐長局數，牛棚也面臨超載壓力，幾乎瀕臨崩潰。原本的勝利組後援如崔南（Blake Treinen）、菲利普斯（Evan Phillips）、耶茨（Kirby Yates）均因傷缺陣；柯派克（Michael Kopech）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）從開季至今未曾登錄；至於去年表現穩定的班達（Anthony Banda）也疑似因疲勞影響狀態，此戰中更被敲出關鍵勝利砲。

傷兵問題持續困擾，道奇運營總裁佛里德曼（Andrew Friedman）坦言：「這些煩惱已經是我睡不著覺的原因。」他無奈表示：「這就像打地鼠遊戲一樣，問題接二連三冒出來。『投手層夠深』這種事根本是幻想，現實是，我們永遠需要更多投手。」

總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後受訪時也坦言：「老實說，這個系列我們的投手群投得不好，這就是全部問題的所在。」

道奇接下來將在20日與響尾蛇交手，開啟連續9個系列賽對上勝率五成以上球隊的艱困賽程。雖然賽季仍在初期，但對道奇而言，眼下正是關鍵的抗壓期。