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道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊於19日（台灣時間）宣布重大陣容異動，釋出效力長達十季的泰勒（Chris Taylor），同時將內外兼修的野手艾德曼（Tommy Edman）找回至大聯盟。此舉也被外界解讀為替金慧成穩定留在大聯盟開啟綠燈。

道奇透過官方聲明表示：「感謝克里斯過去為洛杉磯帶來兩座冠軍，並在場內外貢獻無數難忘時刻。謝謝你為這座城市所做的一切。」

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泰勒自2016年透過交易加盟道奇，擔任工具人角色期間累積出賽達1007場。2021年賽季交出打擊率0.254、20轟、73打點、13盜壘的成績單，生涯首次入選全明星，並於2020與2024年隨隊拿下世界大賽冠軍。

泰勒在道奇釋出捕手巴恩斯（Austin Barnes）後，成為隊中最資深的野手。但在他也離開後，蒙西（Max Muncy）便成為最資深。而此舉也使赫南德茲（Enrique Hernandez）成為2017年世界大賽陣容中，現今唯一仍效力於道奇的野手。

然而泰勒本季陷入低潮，身處合約最後一年，出賽28場僅繳出打擊率0.200（35打數7安打）、無全壘打、2打點，OPS僅0.457，成績不如預期。

相較之下，韓籍新秀金慧成強勢崛起，繳出打擊率0.452（31打數14安打）、1轟、5打點，OPS高達1.065的亮眼成績，成功打動教練團。

《The Athletic》分析指出：「泰勒的離隊決策實則意味著金慧成將穩定留在一軍。他自登上大聯盟後迅速展現實力，不僅打擊火燙，也為板凳補上關鍵的左打空缺。」

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