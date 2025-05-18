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黃子鵬50勝感謝幕後功臣　年底最大咖FA：不去想還沒發生的事

▲樂天桃猿先發投手黃子鵬。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿先發投手黃子鵬成為中職史上第5位達成「50勝50中繼」的投手。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台中報導

樂天桃猿投手黃子鵬在5月16日對中信兄弟之戰拿下生涯第50勝，成為中職史上第5位達成「50勝50中繼」的投手。他謙稱只是一個「小小里程碑」，更感謝學長們的支援與防護團隊的協助。他平時注重身體管理與飲食調整，盼以穩定貢獻團隊。面對年底FA議題，黃子鵬表示不多想，專注每場比賽，努力在場上創造價值。

對於「50勝50中繼」這項成就，黃子鵬直言，沒有特別去想，還是專注在團隊，盡可能為團隊做貢獻，「這東西自然會來，是一個小小的里程碑而已。」他也強調，這樣的紀錄得來不易，「還是要感謝學長們的援護，沒有他們也無法達成這個數字。」

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穩定出賽背後靠全方位管理　學長成為職涯榜樣

黃子鵬去年肩膀不適下二軍，是進職棒至今首次是因傷下二軍，幾乎常駐一軍。他透露，能有這樣的出賽穩定度，關鍵在於防護與訓練體系的分工與溝通。

「防護團隊會去參加Vicky老師（猿隊訓練顧問）的講習課程，學習新知帶回來應用，我自己也有受益，自己的訓練師，和球隊訓練師之間，也會根據我身體狀況，互相溝通調整。」

此外，他特別感謝「胖哥」林泓育引薦，介紹前防護員許喬惟（大支）抽空北上幫忙處理選手狀況，「球隊防護員平時要照顧整隊，時間上比較緊湊，練習日如果有需要的選手，會一起負擔，讓大支協助我們更完整的調整與恢復。」

對於林泓育的的身體、訓練管理，黃子鵬也相當佩服，「我覺得胖哥能夠打到現在，無形中成為我們後輩的榜樣，這就是他的價值，就是擺在那邊讓我們看，我們當然也希望可以學習，因為打職棒就是希望能夠打得長久。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子鵬也是12強賽後仍能維持狀況的少數投手之一。談到如何調整，他強調團隊運作的本質就是互補與分擔，「一個球隊不可能每個人都一直維持在高峰。（圖／記者李毓康攝）

投手調整靠輪替支援　不是永遠都能狀況好

黃子鵬也是12強賽後仍能維持狀況的少數投手之一。談到如何調整，他強調團隊運作的本質就是互補與分擔，「一個球隊不可能每個人都一直維持在高峰，狀況不好的時候一定會有。重點不是誰能從頭好到尾，而是大家怎麼在賽季中互相補位、維持戰力。」

他舉例，有時候包括他自己在內，狀況也會起伏，「這時候就要靠其他狀況好的人撐住，等我狀況調整回來後再去幫隊友補上。同樣地，隊友狀況不好的時候，我也要能頂得起來，這樣整個球隊才不會落差太大。」

是否曾感受到國際賽後的疲憊影響，他認為，這種事情其實很難說得準。很多時候都是結果論，「畢竟現在也才5月，講好壞還太早。」比起預測起伏，更重要的是如何穩住當下的節奏，「身為投手，我們能做的就是上場時控制比賽的節奏，還是把事情簡單化，專注控制自己能控制的部份，有時候可能只是剛好自己運氣好而已。」

年底具FA資格　黃子鵬強調專注球場：「不去想還沒發生的事」

最快年底具備自由球員資格，黃子鵬表示，目前並不會去想這件事，「就像阿立（林立）說的，既然球季已經開打，我就不會讓太多其他想法影響自己。這部分就交給經紀人和球團，他們會去規劃、討論什麼對我比較好。」

他認為，自己現在最重要的任務，是在場上持續創造價值，「我想職業球員無論在哪一支球隊，首要就是為團隊創造最大的價值。你要有足夠的價值，別人才會看見你。」

黃子鵬也強調，現階段身為樂天桃猿的球員，就是盡全力專注在場上表現，「還沒發生就不會去想，我想球隊也會希望球員能夠專心、不被外在干擾。對我來說，就是把該做的做好，專注在自己的本質上，不要被這些還沒有發生的事情所影響到。」

關鍵字： 黃子鵬50勝中職樂天桃猿投手中職

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