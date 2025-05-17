大谷翔平又炸！連續3場開轟　本季第16轟獨居全壘打榜首位

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平今對戰老東家天使，擔任第一棒指定打擊先發。第4打席開轟，個人連3場擊出全壘打，本季16轟獨居全壘打排行榜首位。不過道奇終場仍以2比6不敵天使。

前一場比賽對戰運動家，大谷首次於本季連續兩打席開轟，助隊以19比2大勝。這一天恰逢本季第二次的大谷翔平「搖頭娃娃日」，活動熱度不輸以往，成為名副其實的「大谷日」。

截至目前為止，大谷在5月已經擊出個人單月最多的第8支全壘打，與賈吉等人並列全聯盟的全壘打王。

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今天則迎來與舊東家三連戰首戰，道奇由本季戰績1勝3敗、防禦率4.08的梅（Dustin May）先發登板；天使則派出本季戰績2勝5敗、防禦率5.23的科哈諾維茲（Jack Kochanowicz）掛帥先發。

天使隊於1局上由第三棒孟卡達（Yoan Moncada）擊出兩分砲取得2比0領先；4局上，一棒內托擊出適時二壘安打再添1分，天使將比分擴大至4比0。

道奇隊的攻勢方面，1局下，大谷首打席在3好1壞的第5球擊出中間方向安打，但最終形成雙殺打，此局攻勢結束。

3局下，一出局一壘有跑者時，大谷第2打席在9球對決後選到四壞球保送上壘，但2棒貝茲（Mookie Betts）擊出三壘滾地球未能得分。

4局下，道奇靠第5棒 蒙西（Max Muncy）擊出適時二壘安打追回1分。5局下，大谷第3打席在一出局一壘有人時，於1好1壞的第3球擊出二壘滾地球，再度形成雙殺打，結束此局。

直到8局下，一出局無人壘，大谷迎來第4打席，對上天使的第4位投手澤費爾賈恩 （Ryan Zeferjahn）在0好1壞的第2球，擊出一發超大號陽春全壘打，幫助道奇將比分追至2比4。

這一發全壘打飛行距離長達416英尺，擊球初速114.9英里，也讓大谷目前在全壘打王爭奪戰中已單獨居於首位。