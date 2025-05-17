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尼克G6痛宰綠軍後賠率暴漲　被看好淘汰溜馬爭總冠軍

▲尼克布朗森、唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克G6痛宰塞爾提克，晉級東區冠軍賽對決溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約尼克在東區準決賽G6以119比81痛宰衛冕軍塞爾提克後，不僅贏得影星甜茶提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的喝采，奪冠賠率也大幅飆升。根據《DraftKings》最新盤口，尼克目前已成為全聯盟第2大奪冠熱門。

在出戰G6前，尼克奪冠賠率為+550，如今在4比2晉級東區冠軍戰後迅速上升至+360，僅次於雷霆（+130）。

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東區冠軍系列賽方面，根據《DraftKings》開盤，尼克在對溜馬的系列戰中為-135賠率的讓分熱門，而溜馬則是+115的劣勢方，整體而言，賭盤較看好尼克晉級總冠軍戰。

在總冠軍賠率方面，溜馬則以+600排名第4，落後雷霆、尼克與灰狼（+425），僅優於金塊（+950）。

▲▼尼克布朗森；溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森；溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

東區冠軍戰首戰預定於台灣時間5月22日開打，尼克在主場開盤讓分3.5分，Moneyline方面為-166，溜馬為+140，總分設定為222.0分。

溜馬曾在去年的東區準決賽中淘汰尼克，不過本季紐約大軍補進唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里奇斯（Mikal Bridges），整體戰力大幅升級，這點在G6大勝塞隊的比賽中展露無遺，尤其是在第2節後發動強勢防守、並於第3節將領先擴大至40分，徹底粉碎綠軍反撲希望可見之。

西區方面，雷霆與金塊即將迎來搶七生死戰，在金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）左腿筋拉傷恐無法出戰的情況下，雷霆被看好晉級總冠軍戰。

關鍵字： NBA尼克溜馬金塊灰狼雷霆

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