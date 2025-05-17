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頭部驚險相撞！柯瑞亞腦震盪、巴克斯頓待觀察　雙城連勝受考驗

記者王真魚／綜合報導

明尼蘇達雙城隊周五（台灣時間）宣布，游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因腦震盪症狀被列入七天傷兵名單，與他發生碰撞的中外野手巴克斯頓（Byron Buxton）則已進入腦震盪觀察程序，兩人都未出戰與釀酒人三連戰首役。

這起事故發生在周四對金鶯之戰第3局，當時柯瑞亞向外野草皮方向追球，巴克斯頓則高速衝入，疑似在最後一刻才喊接球，兩人因此頭部碰撞。由於當時主場觀眾聲相當大聲，代理總教練汀格勒（Jayce Tingler）表示兩人溝通可能受到了影響。

柯瑞亞當場退場，巴克斯頓則在下一局也被換下。取代兩人的是二壘手李（Brooks Lee）改守游擊，而凱爾西（DaShawn Keirsey Jr.）則鎮守中外野。

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雙城隊同日也進行一些異動調整，從3A拉上內野手費茲傑羅（Ryan Fitzgerald），並將投手唐金（Michael Tonkin）放入60天傷兵名單。30歲的費茲傑羅本季在小聯盟出賽35場，繳出打擊率.328、上壘率.426、4支全壘打與21分打點的成績。

30歲的柯瑞亞是三屆全明星，本季表現中規中矩，打擊率.236、上壘率.274，僅擊出2轟與13分打點。值得一提的是，他本季僅休息過三場，且都是預定輪休。相較去年因足底筋膜炎僅出賽86場，今年狀況有所好轉。

巴克斯頓近年來屢受傷勢困擾，但本季也已出賽41場，在前44場比賽中出勤率達九成三。此次撞擊後是否影響雙城連勝氣勢，備受關注。雙城目前正處於11連勝佳績之中。

▲▼ 柯瑞亞（Carlos Correa）敲出致勝2分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球明尼蘇達雙城意外受傷碰撞

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