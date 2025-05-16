沒看樂透抽籤完全不抱期待　獨行俠主帥：訊息爆炸才知中狀元

▲獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

達拉斯獨行俠本周意外抽中2025年NBA選秀狀元籤，震驚各界。不過身為總教練的基德（Jason Kidd）當時竟未親眼見證這個奇蹟時刻，理由是他根本沒指望會有好事發生。

基德在接受《Dan Patrick Show》訪問時坦言，球隊本季傷情頻傳、運勢不順，讓他對選秀抽籤完全不抱期待，「我們有太多傷兵，我原本以為我們大概會停在第11順位，甚至更往後掉。」

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基德當時正在加州新港灘參加一場董事會議，完全沒看樂透轉播，直到手機不斷震動，他才開始意識到可能發生了什麼大事。他笑說，「一開始朋友傳來說『你們進前4了』，我還回說，『你是不是打錯了？你是說14吧？』接著他說『不是，你們拿到狀元了』，我還回，『你是說我們抽到11吧？』然後我的手機就爆了。」

▲基德不敢相信獨行俠抽中狀元籤。（圖／達志影像／美聯社）

儘管本季獨行俠接連失去核心球星，包括交易走唐西奇（Luka Dončić），厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星則受到傷勢影響，團隊士氣低迷，如今奇蹟般拿下狀元籤，預計選進杜克超級新星弗拉格（Cooper Flagg），這位被譽為「世代級天賦」的天才前鋒。