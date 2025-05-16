運動雲

>

沒看樂透抽籤完全不抱期待　獨行俠主帥：訊息爆炸才知中狀元

▲▼獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

達拉斯獨行俠本周意外抽中2025年NBA選秀狀元籤，震驚各界。不過身為總教練的基德（Jason Kidd）當時竟未親眼見證這個奇蹟時刻，理由是他根本沒指望會有好事發生。

基德在接受《Dan Patrick Show》訪問時坦言，球隊本季傷情頻傳、運勢不順，讓他對選秀抽籤完全不抱期待，「我們有太多傷兵，我原本以為我們大概會停在第11順位，甚至更往後掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

基德當時正在加州新港灘參加一場董事會議，完全沒看樂透轉播，直到手機不斷震動，他才開始意識到可能發生了什麼大事。他笑說，「一開始朋友傳來說『你們進前4了』，我還回說，『你是不是打錯了？你是說14吧？』接著他說『不是，你們拿到狀元了』，我還回，『你是說我們抽到11吧？』然後我的手機就爆了。」

▲▼獨行俠總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲基德不敢相信獨行俠抽中狀元籤。（圖／達志影像／美聯社）

儘管本季獨行俠接連失去核心球星，包括交易走唐西奇（Luka Dončić），厄文（Kyrie Irving）與戴維斯（Anthony Davis）兩大球星則受到傷勢影響，團隊士氣低迷，如今奇蹟般拿下狀元籤，預計選進杜克超級新星弗拉格（Cooper Flagg），這位被譽為「世代級天賦」的天才前鋒。

關鍵字： NBA基德獨行俠

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平連兩打席開轟雙響砲！累計15轟並列大聯盟第一

快訊／大谷翔平連兩打席開轟雙響砲！累計15轟並列大聯盟第一

大谷不該再投！美媒建議走「貝比魯斯路線」　專職打者勝賈吉

大谷不該再投！美媒建議走「貝比魯斯路線」　專職打者勝賈吉

古林睿煬加入豪華先發輪值　日媒爆火腿牛棚動搖恐引電擊交易

古林睿煬加入豪華先發輪值　日媒爆火腿牛棚動搖恐引電擊交易

呂彥青開始投復健賽　吳哲源實戰球速回到140公里

呂彥青開始投復健賽　吳哲源實戰球速回到140公里

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

協尋士官長！　勇士巴特勒狀態走樣成季後賽淘汰關鍵

悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

悍將大巨蛋4連戰超狂陣容：tripleS、QWER、告五人、李聖傑接力開唱！

上下班路都要講電話！陳冠偉今登記結婚　呂詠臻哭哭：沒找我...

上下班路都要講電話！陳冠偉今登記結婚　呂詠臻哭哭：沒找我...

從棄用到季後賽變身得分王　勇士庫明加去留問題成考驗

從棄用到季後賽變身得分王　勇士庫明加去留問題成考驗

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

熱門新聞

快訊／大谷翔平連兩打席開轟雙響砲！累計15轟並列大聯盟第一

大谷不該再投！美媒建議走「貝比魯斯路線」　專職打者勝賈吉

古林睿煬加入豪華先發輪值　日媒爆火腿牛棚動搖恐引電擊交易

呂彥青開始投復健賽　吳哲源實戰球速回到140公里

勇士10年功臣將成自由球員　盼回歸陪柯瑞、格林再拚一冠

快訊／金塊力退雷霆逼出搶七大戰！　2年級奇兵下半場砍15分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平連兩打席開轟雙響砲！

2大谷不該再投！美媒提貝比魯斯路線

3日媒爆火腿牛棚動搖恐引電擊交易

4呂彥青開始投　吳哲源球速回140

5勇士10年功臣成自由球員　盼回歸拚冠

最新新聞

1道奇教頭點名金慧成最大優勢

2大谷翔平雙響笑說：只是剛好啦

3SGA半場吞4犯　遭球迷怒轟低級

4運動家捕手三振大谷翔平收走紀念球

5基德沒看樂透抽籤完全不抱期待

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【大型看板】 #李多慧 聽粉絲要送給她 原地愣住萌回：沒關係

【魅力炸裂】#河智媛 力道強震撼開場舞！

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

河智媛力道強震撼開場舞　氣場炸裂魅力驚艷全場！

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366