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賴胤豪升一軍已滿月卻僅投2場　古久保解釋使用時機

▲▼ 賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿後援投手賴胤豪14日對統一獅之戰於9局登板，15球讓對方三上三下。這是他繼4月18日後再度出賽。談及對賴胤豪的使用安排，總教練古久保健二坦言，目前仍以分差較大的比賽為主，希望他能藉此逐步建立信心、從中學習成長。

賴胤豪在4月15日升上一軍，同月18日迎來本季初登板，9局上場僅用9球三上三下，球速最快152公里；之後一直到昨天才再度獲得出賽機會，對手同樣是統一獅，這一回用15球連續解決3人，球速最快150公里。

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上一軍至今，賴胤豪僅有2場出賽，古久保健二表示，近期多數比賽比分接近，因此希望優先安排較有經驗的投手應戰，「像昨天那樣的大比分差距，是比較少的。」

賴胤豪認為，等待上場的過程，心態相當重要，「想出賽的心情一定有，也曾想過為什麼還沒輪到我，但跟滿多學長聊過，現在要做的就是準備好自己，等到上場的那一天，必須是準備好的，這很重要。」

談到昨天登板，賴胤豪坦言，緊張大於開心，「畢竟很久沒有出賽，要思考怎麼已準備好的心態上場丟。」

賴胤豪平時也把握機會向學長討教，「已經問過一輪，感覺自己很多東西還不是這麼好。」包括向朱承洋、陳冠宇分別學習強化滑球、指叉球種，「這兩種球路，一直以來都有，只是上一軍面對不同舞台，球種必須更犀利才行，希望能投出學長那種程度。」

對於賴胤豪的上場安排，古久保表示，目前還是會找適合的時機點，「盡量還是比分大的狀況，希望他能從中想辦法抓住機會，慢慢提升自信，隨著出賽場次增加後，我相信會越來越好。」

日籍投手教練川岸強也告訴賴胤豪，要相信自己的直球，「教練說我最好的霧氣就是直球，要以直球做攻擊，再搭配變化球。」

關鍵字： 樂天桃猿賴胤豪棒球後援投手台灣

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