張閔勛被觸身還猛打賞！林泓育：MVP怎麼不是他？

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿14日以10比1擊敗統一獅，終結對戰4連敗，收下本季對統一的首勝。此役攻守表現俱佳的捕手張閔勛，不僅挨了觸身球仍堅持出賽，還繳出3安猛打賞、包辦3打點，表現獲得總教練古久保健二與隊友一致盛讚。就連資深學長林泓育都在賽後好奇問媒體，「為什麼MVP不是閔勛？」

比賽中張閔勛一度遭觸身球擊中手背，當下出現短暫無法出力的情形。不過他強忍疼痛繼續上場，之後仍擊出3支安打、貢獻火力，絲毫未受影響。

總教練古久保健二對他的韌性與表現給予高度肯定，「當下那球是打到手背，會影響到出力沒錯，但後面又打出3支安打，（看起來）完全沒問題。」

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▲張閔勛 。（圖／樂天桃猿提供）

張閔勛則笑說，「我很能忍啦！今年其實被觸身球打滿多次了。只要還能上場，就會撐下去。當下當然會瘀青，也有包紮，但只要沒有太嚴重，就會想留在場上幫助球隊。」

他也語帶幽默地說，「觸身球也是幫助球隊的一種方式啊——那一球還有一分打點耶！」

儘管威能帝繳出6局無失分、拿下勝投，但張閔勛的整體表現也讓隊友心服口服。學長林泓育甚至在賽後向媒體詢問，今天的MVP怎麼不是閔勛？」他今天可說是一人打全部！

對此，張閔勛笑回，「不要鬧了啦，難得我一次（猛打賞）這樣。」但隨後仍展現謙虛一面，「這本來就是團隊比賽，一定會有好的時候、也有不好的時候，互相cover、互相幫忙才是重點。」

不只是打擊貢獻，張閔勛在配球上的表現也受到教練團肯定。古久保點名他的引導功不可沒，「配球這部分做得非常好，幫了投手很大的忙。」

搭配先發投手威能帝時，張閔勛展現極佳默契。威能帝也表示，「真的要感謝他的引導。有時候我不知道該丟什麼球，他總能給我最適合的選擇。」

張閔勛指出，現在投手都有一定的出賽，算是熟悉對方，賽前也會開會討論，除了對方狀況，也會針對自家投手的優勢做策略調整，讓配合更流暢。



談到自己今年的打擊表現，張閔勛表示並未太過執著於數字，「帳面上是不錯，現在重點是維持穩定。每天就把該做的做好，照著教練團給的功課走。」他認為，無論狀況好壞都不該影響日常的準備。