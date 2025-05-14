林子豪轟新高揭關鍵！復健靠林靖凱互嗆作伴　未來專職一壘？

▲統一獅林子豪 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅林子豪展現強勁長打火力，開季至今已經轟出5發全壘打，不僅刷新個人單季紀錄，也暫居聯盟全壘打排行榜第二名。有望首度挑戰單季10轟，林子豪強調，長打並非刻意追求的結果。至於今年主要以一壘為主，總教練林岳平直言，確實有考慮未來讓林子豪專職。

找尋訓練方向 從身體控制開始

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子豪自認進職棒至今是「易受傷」體質，為此在訓練上尋求專業協助。他透露剛加入職業隊時，並沒有熟識的訓練師，在諮詢隊友蘇智傑與陳傑憲後，選擇了陳傑憲的訓練師，強調訓練以「身體控制」為主。

「傑憲的訓練著重在身體控制，這對我很有幫助。希望身體控制和肌力都能提升，這樣才能避免再受傷。」林子豪說

復健過程難熬 與林靖凱互嗆作伴

去年經歷椎間盤與右膝蓋半月軟骨的手術，林子豪坦言復健期間備感低潮，「每天做一樣的復健訓練，真的很枯燥，腳傷前後的爆發力落差也很大，我曾想過，會不會因為這樣回不來了。」

所幸與同樣因傷休養的林靖凱成為「復健夥伴」，互相激勵也互相「嘴砲」。林子豪笑稱，「我們兩個就是互嗆，他嗆我爛，我也嗆他爛。」每天這樣比誰進步快，讓日復一日恢復過程，增添不少笑料與動力。

▲林靖凱。（圖／記者李毓康攝）

長打爆發自然產生 打擊重點放在擊球強度

對於開季至今已敲出5轟的成績，林子豪笑說自己也頗為意外，「我過去也不算長打型的選手，今年沒特別追求全壘打，就是調整好打擊節奏，讓長打自然出現。」

在打擊教練馬修爾（Justin Mashore）的指導下，他改變過去打擊方式，專注把球打強，「過去比較想追求長打時，反而會犧牲掉一些擊球點的掌握，打擊教練有說，就把球打強，以我的力量是可以把球帶得更遠，今年打擊就是明確把球擊得更強。」

守備轉型一壘手 肩傷影響傳球力道

林子豪本季以一壘守備為主，總教練林岳平也透露，未來可能讓他專職一壘。「他的身材，接球對他來說相當有利，感覺守一壘比三壘還順。」

不過餅總也說，若調度需求，仍會讓他移防三壘，「一三壘就多一人選，如果傑楷沒下，鏞基下（一壘），那子豪就是要三壘。」

對此，林子豪點頭表示認同，「因為肩膀有傷，一壘守備負擔比較小，還可以避免傳球問題。關節唇的傷是長期共存的狀況，傳球有時會比較沒力。」

挑戰首次單季10轟？讚魔鷹誇張火力

林子豪近期重返陣容的台鋼雄鷹洋砲魔鷹火力驚人，歸隊2周炸了8轟，開季至今累積9發全壘打，獨居全壘打王。林子豪也忍不住大喊，「真的太誇張了，連安可也追不上。他真的很壯，力量真的不是台灣人可以比的！」

是否有信心挑戰雙位數全壘打？林子豪謙虛表示，「當然會想挑戰看看，但不會為了這目標犧牲其他東西，維持整季穩定才最重要。」

▲台鋼雄鷹洋將魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）