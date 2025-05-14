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林立傷後復出重返先發打線：我還活著！

▲▼林立 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今天主場迎戰統一獅，林立重返先發打線，擔任第二棒右外野，總教練古久保健二表示，傷勢已無大礙。林立賽前也直呼，下場是好事，「我還活著！」

林立4月中因跑壘扭到腳下二軍，5月9日回到一軍，今天回先發打線，他表示，下二軍期間最重要是照顧傷勢，「目前身體狀態是可以正常出賽。」

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上周末對戰味全龍，林立賽前心情顯得不美麗，古久保當時未讓他下場，如今回到先發陣容，也找回笑容。
他笑說，「那一天其實身體狀況沒那麼好，當然就沒什麼笑容，也是對自己生氣，沒這麼開心，因為對自己身體沒有很滿意。」

林立今天先發2棒，林政華則調到9棒。古久保解釋，主要是林政華近期打擊狀況沒有這麼好，讓他減輕壓力，希望調往後段棒次後，可以調整狀態。另外，林子偉膝傷也無大礙，今天同樣回到先發，擔任第5棒二壘手。

談到今年守位，林立賽前透露，總教練給予明確任務，「基本上內野是沒什麼機會了。」他開玩笑稱，「等到我需要去接的那一天，球隊可能就需要整頓一下。」

林立進一步指出，今年基本上會專職外野，「無論什麼位置，能下場就是好事，總比在板凳好。」對於鎮守外野，他也說沒想像中的簡單，很多東西都還需要更好，「下場就是盡量表現，不要讓教練失望。」

關鍵字： 棒球樂天桃猿林立重返先發

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