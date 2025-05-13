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王苡丞開轟富邦二軍火力全開力克統一　陳仕朋先發3局無失分

▲▼陳仕朋、張育成、李宗賢。（圖／富邦悍將提供）

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍賽事今（13日）在台南棒球場登場，富邦悍將二軍展現強勁火力，全場敲出多支長打、持續猛攻，陳仕朋二軍復健賽第2戰拉長至3局無失分，終場以11比3大勝統一7-ELEVEn獅二軍。

首局富邦率先發動攻勢，第4棒辛元旭擊出左外野滾地安打，搶下全場首分。2局上富邦再度開火，第2棒王苡丞掃出中外野2分砲。隨後，高捷敲出左外野二壘安打，一口氣送回2分，單局灌進4分，建立優勢。3局上，楊皓然再以左外野犧牲飛球送回1分，富邦將比數擴大至6比0。

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富邦4局繼續追加1分。統一在4局下由首棒林安可轟出右外野陽春砲，拿下全隊首分。

5局上，富邦攻勢再起，林岳谷在滿壘時，靠選到四壞保送擠回三壘跑者得分，陳愷佑接著擊出高飛犧牲打，送回王苡丞；投手暴投再讓楊皓然跑回得分，林岳谷也趁亂推進，最後由高捷安打送回本壘，單局再灌4分。雖然統一獅在5局下靠張聖豪犧牲飛球追回1分，第7局再由林培緯高飛犧牲打，添得第3分，但無力逆轉比數。

富邦先發投手二宮衣沙貴中繼登板3局，用球數53球，其中30球為好球，僅被敲出1支安打、投出2次保送，失1分自責分，並送出1次三振，拿下本季首勝。

值得一提的是，悍將左投陳仕朋持續調整拚回一軍輪值，繼8日在二軍登板投1局後，休息4天，此戰再度先發，投3局，用33球，被敲1安打，奪1次三振，無失分。最後一任投手王偉軒是剛從業餘隊補強的戰力，至今3戰無失分。

關鍵字： 中職富邦悍將二軍賽陳仕朋統一獅

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