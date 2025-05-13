盧孟揚3年仍尋首勝！鄭凱文喊話：好事多磨　教頭點出課題

▲盧孟揚。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟總教練平野惠一今賽前談到本土投手盧孟揚，直言他今年在一軍仍有許多課題。盧孟揚進入職棒至今3年，首勝仍尚未到手，不過比起首勝，他表示，更希望的是投球內容有達到自己的要求。

盧孟揚是兄弟2022年第5輪選進的新秀，當時投手教練王建民在選秀會上欽點指名。今年他也在適時頂替輪值，不過至今出賽4場，最長局數是6局，有2場未投滿5局即退場，生涯首勝尚未開張。

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平野惠一認為，盧孟揚雖然年輕，但不至於著急想要拿到勝投，目前看來投球方面還有很多課題，包括在這一年提升投球內容，「他的球質比去年好，主要是變化球精準度可以更好，還有如何使用它的直球，把球投出去之外，還有更多要做的功課。」

盧孟揚坦言，先發的基本最少就是要丟到5局，有時也不是丟不好，可能遇到拉鋸戰，或是分數接近的狀況下，剛好遇到比較強烈的打者，「教練可能就會做一些調動，可是自己心裡還是想要丟滿那5局，如果沒有的話就是再練，要把自己變強一點。

今年曾在投不滿5局的狀況下，被拍到不想和王葛格握手退場，盧孟揚不好意思地笑說，「當時他已經走上來了，我也不能說不要下去。」退場後，王建民也告訴他，「如果不要保送，就可以投完那一局了。」

對盧孟揚來說，有時身體、球速都自認沒問題，但重新檢視後，仍發現有很多需要加強的地方，還可以再做更多訓練讓自己進步。和過去2年相比，他認為最大進步在於心態，「感覺有更成熟，去年可能在失分或是被上壘時，容易急躁，但今年可以慢慢把心情穩下來。」

相比過去總是害怕失分、被上壘，盧孟揚今年轉換想法，上了場想著盡量把失分壓低，最重要是想辦法控制住。

對於遲遲未到手的首勝，盧孟揚坦言當然會渴望，「但就像凱文學長說的，好事多磨，比起勝投，我更希望能把場上丟的內容做出來，學長也很希望我能趕快拿到首勝，但他們也會給予鼓勵與建議。」

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

平野惠一今天也強調，在鄭浩均等投手即將重返輪值的情況下，本土投手們都應該保有競爭意識，相對地，二軍投手對於一軍輪值同樣要有積極爭取的想法。

盧孟揚認同教頭所說，他表示，不會特別在意誰要歸隊，「輪值位置是靠自己爭取，如果不想被拔，就要更努力守住，我們球隊內部競爭很激烈，會保持健康心態面對。」

對於一軍課題，盧孟揚直言，接下來要減少無意義的壞球，「有時是想保護下一顆好球做掩護，但沒有做好，控球上要多練。」

對於王建民當年的欽點，盧孟揚表示，進來職棒之後，教練對選手都有一定的期待，「身為選手要把心態、技術練得更好，想辦法回應教練們的期待。」