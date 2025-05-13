林威漢開轟猛敲4安　台鋼二軍16安猛攻痛擊樂天奪勝

▲林威漢。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中華職棒二軍賽事今（13日）於亞太棒球村副場登場，由樂天桃猿二軍出戰台鋼雄鷹二軍，最終台鋼展現強大打擊火力，全場猛攻擊潰對手，以12比5大勝樂天，拿下本場勝利。林威漢開轟4安打，宋柏翰也敲4安打，率隊搶下勝利。

台鋼雄鷹二軍在比賽初期就掌握攻勢，第2局下由湯家豪擊出中外野安打，搶下第1分。接著3局下，宋柏翰補上一支右外野安打，助陳飛霖跑回本壘，再下一城。

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樂天桃猿二軍第4局上展開反攻，第3棒何品室融擊出左外野平飛安打，助張趙紘跑回本壘追回1分。不過，台鋼隨即在4局下由林威漢轟出左外野陽春砲，奪回主導權。

5局下，台鋼雄鷹再度展開猛烈攻勢。吳念庭擊出高飛犧牲打貢獻1分，接著湯家豪再補上一支左外野安打送回宋柏翰，林威漢則以右外野安打一舉送回2分，單局豪取4分，擴大比數至7比1。

6局上樂天發動反擊，蔡鎮宇敲出安打帶回1分，陳佳樂、鍾玉成與曾冠傑分別透過觸身球、內野滾地球與犧牲飛球，再添3分，一度將比分拉近至7比5。

不讓對手有喘息機會，台鋼雄鷹於6、7兩局持續追加分數。6局靠投手犯規添1分，第7局則由林威漢、陳世嘉、陳飛霖安打串連，貢獻打點，最終以12比5鎖定勝局。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清本場繳出5局好投，儘管被敲10支安打，但無四壞，送出3次三振，失5分自責分，用96球中有59個好球，最終順利拿下本季首勝。台鋼全場16支安打，林威漢開轟猛敲4安打，貢獻4打點。宋柏翰也猛敲4支安打，貢獻1打點、1得分，湯家豪也有3安打猛打秀，貢獻2打點、2得分。