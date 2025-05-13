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求婚5個月備婚房？　直擊王齊麟偕陳詩媛奔賣場挑家電

王齊麟與陳詩媛被捕捉到一同去逛知名家具家飾連鎖賣場，兩人36公分的身高差很吸睛。（圖／讀者提供）

▲王齊麟與陳詩媛被捕捉到一同去逛知名家具家飾連鎖賣場，兩人36公分的身高差很吸睛。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT 

奧運金牌羽球國手王齊麟2024年底向女友陳詩媛（十元）求婚成功，並宣布今年舉辦婚禮，即將成為人妻的十元也在一月時非自願離開了樂天桃猿球團，此後除了偶爾曬一下恩愛之外，幾乎沒什麼有關婚事的新動態；日前有時報周刊CTWANT讀者在台北市知名家具家飾連鎖賣場巧遇這對準小夫妻，兩人在燈區比東比西討論了半天，不知道是否為了布置婚房而忙。

陳詩媛也在社群PO出王齊麟在玩玩具的俏皮畫面。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

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▲陳詩媛也在社群PO出王齊麟在玩玩具的俏皮畫面。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

王齊麟曾在限動分享他拎著新買的吸塵器的照片。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲王齊麟曾在限動分享他拎著新買的吸塵器的照片。（圖／翻攝自王齊麟IG）

本月4日晚間8點多，本刊讀者在位於台北市松山區的家具賣場，目擊王齊麟與未婚妻十元正在挑選燈具，由於「麟媛配」身高相差有36公分，讓人一眼就能認出他們，兩人比來比去嘻嘻哈哈地在討論著哪個燈比較適合。去年底在王齊麟以6位數、0.5克拉鑽戒套牢十元之後，外界就很好奇這對長短腳之戀的婚禮何時舉辦，現在看到他們在挑家具家電，似乎積極籌備中。

王齊麟和陳詩媛計畫今年舉辦婚禮。（圖／翻攝自王齊麟IG）

▲王齊麟和陳詩媛計畫今年舉辦婚禮。（圖／翻攝自王齊麟IG）

王齊麟先前也曾在社群發限動，照片中的他手上拎著新的吸塵器，幾天後十元也分享了王齊麟在家具賣場玩著玩具火車軌道組的畫面，童心未泯的他看來相當投入。過去王齊麟在受訪時曾表示他和十元都很喜歡小孩，生小孩的事情順其自然，也期盼將來小孩能跟爸爸一樣會打羽球；上周2025台北羽球公開賽在台北小巨蛋開打，王齊麟笑說「娶老婆前、生小孩後」，希望能有娶老婆前的氣勢衝到冠軍，被問到是否要生小孩了則笑回「加油」，看來已做好為人夫人父的準備。

王齊麟（左）和邱相榤首次在台比賽，王齊麟希望「娶老婆」能帶來好運。（圖／劉耿豪攝）

▲王齊麟（左）和邱相榤首次在台比賽，王齊麟希望「娶老婆」能帶來好運。（圖／劉耿豪攝）

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關鍵字： 周刊王王齊麟陳詩媛

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