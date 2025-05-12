陳傑憲看剴剴新聞落淚　穿T恤挺兒虐零容忍「希望不要再有遺憾」

▲陳傑憲。（圖／截自中華職棒球員工會粉絲團）

記者楊舒帆／台北報導

剴剴案引發社會廣泛關注，前中華職棒球員工會理事長陳傑憲也公開表達心聲。12日他受訪時再度強調：「希望不要再有遺憾的事情發生。」

中華職棒球員工會日前發起「Justice for Kaikai」行動，號召所有職棒球員穿上象徵改革與覺醒的T恤，明確傳遞「兒虐零容忍」立場。這項行動起因於一歲男童剴剴疑似遭保母虐待致死，引爆對托育制度失能的社會關注。工會指出，運動員擁有社會影響力，更應成為守護兒童安全的倡議者，喚起改革意識。

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這場由職棒與職籃工會共同發起的社會倡議，不僅中職球員陸續響應，職籃工會理事長曾文鼎與富邦勇士隊助理教練梁兆亘也加入推動，展現跨聯盟齊心守護兒童的決心。

陳傑憲於12日出席球員工會理事長交接典禮時表示，自己看到新聞時淚流滿面，「當爸爸後更能體會，孩子剛出生時我們投注多少愛。他這麼小，完全無法反抗，只能默默承受傷害，真的非常不應該。我有正義感，很不喜歡那種以大欺小的感覺，小朋友無助地離開，是件很遺憾的事。」

他強調，希望能透過自己身為前理事長、國家隊長，以及社會大眾熟知的「陳傑憲」這個身分發聲，讓更多人重視兒虐問題，「生命來到這世界，是需要被珍惜、被愛的。」