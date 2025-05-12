台灣投手最速完封勝！球評讚古林掌控進攻　球迷嗨喊：被震撼到了

▲古林睿煬。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

旅日新星古林睿煬11日對樂天金鷲先發登板，僅用98球完投完封，拿下日職生涯首場完封勝，並達成傳說中的「麥達克斯（Maddux）式完封」，成為台灣投手史上最快完成完封勝的紀錄保持人。前巨人斎藤雅樹讚整場率先拿到好球數，前養樂多監督也提到直球出色。球迷更嗨喊：「火球很夢幻」、「被震撼到了！」

古林此役以直球為主軸搭配曲球與變化球，全場壓制力十足，僅被擊出2支安打、送出7次三振，無四死球，未讓對手踏上二壘壘包。這場完封勝是他來日第2勝，也是生涯首度完投、完封，且在僅用98球的情況下完成，被譽為「麥達克斯級壯舉」。他表示：「今天有意識搶好球數，做得不錯。」

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古林成為繼1985年郭泰源後，睽違40年，再次有台灣投手在日職完成完封勝，在日職前3戰內就達成是為史上最快紀錄，他同時也是首位在前三戰就達成『麥達克斯式完封』的台灣選手。最快球速達154公里的火球搭配靈活控球，讓日媒與球評一致盛讚。即使第6局與第7局各被敲出1安，他仍迅速收拾戰局、節奏穩定。

前巨人王牌投手斎藤雅樹表示：「會達成麥達克斯，代表整場比賽都能率先搶到好球數，讓打者必須積極出棒。他很明確地掌控了自己的進攻型投球策略。」

前養樂多監督真中滿也分析：「他的直球真的很出色，雖然速度大約落在140公里後半（約145至149km），但從樂天打者的反應來看，經常卡住無法出手。有時竟然看著紅中的球不打，反而去揮那些偏離好球帶的球。」

前歐力士外野手坂口智隆則表示：「他充分發揮了高角度直球的優勢，完全壓制打者。這場比賽他起手段也處理得很好，沒什麼緊張感，投起來甚至感覺很放鬆，這點非常關鍵。」

完封勝事蹟經「PERSOL太平洋聯盟TV」釋出影片後，YouTube與社群上熱烈迴響：「球威太猛了！這種火球太夢幻」、「這傢伙太扯了！」、「出現了不得了的投手啊」、「好久沒被這樣震撼到了」甚至有日本球迷感性留言：「謝謝你來到火腿，讓我們看見這麼強的投球。」