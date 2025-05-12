一掃前役陰霾！G4末節接管比賽　SGA霸氣發聲：王牌該站出來

▲吉爾吉斯-亞歷山大末節強勢接管戰局，助雷霆扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

奧克拉荷馬雷霆在G4以92比87擊敗丹佛金塊，將系列賽扳成2比2平手。雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後表示，自己身為球隊關鍵時刻的「終結者」，必須扛起責任贏下比賽。

吉爾吉斯-亞歷山大G4貢獻25分、6籃板、6助攻、2抄截，決勝節重新登場，單節拿下雙方最高的9分，展現明星價值，他坦言，「我一直對自己有很高的期待，也總是給自己很大壓力，這種時刻就是球隊王牌該站出來的時候，你必須完成比賽、拿下勝利，一切都專注在贏球上。」

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▲吉爾吉斯-亞歷山大展現王牌風範，誓言專注於率領雷霆贏球 。（圖／達志影像／美聯社）

談到上一場G3手感冰冷，22投僅7中，整體命中率31.8%的表現，他不找藉口，表示會用行動回應球迷的質疑，「我總是夢想遠大，努力實現最終目標，當比賽越來越接近季後賽的深水區，對手越強、比賽越膠著，也就是我證明自己的時候。」

雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）也稱讚SGA的抗壓性，「他永遠能快速歸零，不因勝利而自滿，也不因失敗沮喪，他從不推卸責任，也不發脾氣，就是冷靜、堅定地帶領球隊。」