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「法官」賈吉單場4安重回四割男　洋基12比2打爆運動家

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）本戰猛敲4安再度成為四割男。（圖／達志影像／美聯社）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）本戰猛敲4安再度成為四割男。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間12日上午，紐約洋基客場會師奧克蘭運動家，洋基靠著隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）單場4安、2打點外加萊斯（Ben Rice）5局上半滿貫砲的加持下，以12比2轟垮運動家收下比賽，賽後賈吉打擊率升至4成09重回四割男，洋基近5戰拿4勝目前也以23勝17敗高居美東龍頭。

2局上半條紋軍靠著單局4安以及3次保送狂攻5分；3局上半卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）在兩出局1壘有人時擊出深遠二安，再為洋基追加1分，取得6比0遙遙領先。

5局上半洋基打線攻勢再起，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）與沃爾普（Anthony Volpe）接連敲安、威爾斯（Austin Wells）觸身球上壘，萊斯把握滿壘機會鎖定運動家後援斯賓塞（Mitch Spence）90英哩卡特球，一棒扛出右外野形成398英呎的滿貫全壘打，緊接著葛斯密特（Paul Goldschmidt）再敲適時安，洋基11比1大幅領先。

7局上半葛斯密特在壘上有人時，補上一支場地規則二壘安打助隊12比1再下一城，洋基最終12比2贏球，近5戰拿4勝的條紋軍目前也以23勝17敗高居美東龍頭。

「看到他那一棒打出保險分，讓大家可以放鬆打球，」賽後賈吉談到萊斯擊出滿貫砲時說道，「那對運動家是重要的一擊，對我們整個球隊也是。」

「我當時就是在找可以擊中的高球，」萊斯表示，「很幸運在1好3壞這個有利的打擊下抓到球，用力揮了一棒。」

洋基左投萊亞布羅（Ryan Yarbrough）主投5局失2分，成功奪下本季首勝，洋基全場狂敲15支安打，賈吉單場4安2打點，包含1支二壘安打，跑回1分，賽後打擊率從3成96升至4成09，目前的整體攻擊指數（OPS）高達1.273。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

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