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0.1局狂失7分　太空人麥卡勒斯賽後遭球迷死亡威脅

▲麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）今天對紅人之戰主投0.1局狂失7分。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）今天對紅人之戰主投0.1局狂失7分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人右投麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）在台灣時間11日上午迎來賽季第2次登板先發，沒想到麥卡勒斯本戰表現慘不忍睹，主投0.1局就遭紅人打線擊出3支安打並丟出3次保送，麥卡勒斯狂失7分後退場休息，首局紅人一共攻下10分，賽後麥卡勒斯表示他與家人在社交媒體上遭到死亡威脅。

「我了解人們對棒球、對太空人隊有強烈的熱情，但威脅說要找到我的孩子並殺害他們，這真的讓人難以承受，」麥卡勒斯表示，「作為一個父親，這些年針對我本人的威脅已經有很多了，實際上，有一兩個因其他棒球事件對我發出威脅的人最後真的被判刑入獄，但這次把孩子牽扯進來，威脅說下次在公共場合看到我們就要捅死我的小孩，這真的很難接受。」

麥卡勒斯與他的妻子Kara育有兩個年幼的女兒，而太空人官方發言人表示，球隊已經向休士頓警方和美國職棒大聯盟的安全部門通報了這次威脅事件。

太空人主帥埃斯帕達（Joe Espada）在賽後記者會上也回應此次威脅，「有人因為他的表現威脅要殺他和他的孩子，這太不幸了，考慮到他為這座城市、為這支球隊所付出的一切，我們居然還得在我辦公室討論這種事，我自己也有孩子，想到這些真的讓我非常心煩，這太悲哀了，真的非常悲哀。」

麥卡勒斯開賽先是保送紅人開路先鋒弗里德爾（TJ Friedl），接著又對麥克連恩（Matt McLain）投出觸身球，然後克魯茲（Elly De La Cruz）打出一支反方向的三分砲，紅人3比0先馳得點；麥卡勒斯在一出局後保送兩位打者，接著史蒂文森（Tyler Stephenson）打出帶有打點的一壘安打，班森（Will Benson）再補上一支1分打點的二壘安打，紅人將比數擴大為5比0，麥卡勒斯也提前退場休息。

范威（Logan VanWey）臨危受命緊急上場，無奈紅人打線火力不減，首局一共有15名打者上場打擊，直到艾斯皮諾（Santiago Espinal）三振才結束這個災難性的半局，紅人10比0遙遙領先，最終13比9贏得比賽，

「如果你失敗了，就是在萬眾矚目的舞台上失敗，無處可藏，」麥卡勒斯說，「說到底，我只是想做好我的工作，成為太空人隊的優秀投手，我相信我會做到的。」

「但就像我說的，我不應該還要擔心這些事，比如離隊出征時要擔心家人安全、送孩子去學校時要擔心他們的安危，我覺得，這社會應該有些基本的良知吧。」麥卡勒斯繼續說道。

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