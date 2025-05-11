G3逆轉最大關鍵！下半場大爆發　灰狼蟻人曝聽了隊友建議

▲艾德華茲下半場大爆發帶領灰狼逆轉勇士。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在西區準決賽G3中，面對少了柯瑞（Stephen Curry）的勇士，灰狼卻一度陷入苦戰，直到「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在下半場強勢接管比賽，才帶領球隊以102比97逆轉勝出，將系列賽改寫成2比1領先。艾德華茲賽後透露，這場逆轉秀得益於康利（Mike Conley）的戰術提醒，而他也成功將建議付諸實行。

比賽前半段，艾德華茲僅拿8分，球隊也因進攻停滯被勇士壓著打。然而第3節中段，艾德華茲開啟砍分模式，連得8分幫助灰狼反超比分，單節狂轟15分，更在最後1分鐘上演驚天爆扣，直接隔扣勇士中鋒魯尼（Kevon Looney），點燃全場氣氛。

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▲艾德華茲隔扣勇士中鋒魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後盛讚，「這已經不讓人驚訝了，他的爆發帶給球隊巨大的能量，我們正需要這樣的表現，他也一直在要求自己完成更好的終結。」

到了第4節，艾德華茲不僅持續強攻禁區，還連續命中高難度三分球，最終全場36分中有28分來自下半場，徹底摧毀勇士防線。

▲艾德華茲受到嚴密防守。（圖／達志影像／美聯社）

「現在針對我的防守變化很多，有時不讓我切入，有時又怕我投三分，我一直在尋找平衡。」艾德華茲表示下半場他做出了調整，「我聽了康利的建議，學著不急躁，多打無球，多透過掩護創造機會，這讓我對付這樣的冠軍級球隊更有效率。」