曾在台灣掀起「曼尼旋風」　拉米瑞茲現身韓職開球曝下一步規劃

▲曼尼拉米瑞茲。（圖／截自KBO轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

曾效力中華職棒義大犀牛、擁有「打點機器」封號的美職傳奇強打曼尼・拉米瑞茲（Manny Ramirez），11日現身韓國KBO聯盟賽事，在高尺巨蛋擔任韓華鷹與起亞英雄隊比賽的開球嘉賓。這場特別的開賽儀式勾起球迷滿滿回憶，也為年底即將舉行的「韓美日棒球傳奇對抗賽」揭開序幕。

曼尼此行與前大聯盟球員路易斯・阿里塞亞（Luis Alicea）一同受邀出席開場儀式，並由韓國人氣歌手Yuju擔任開球投手，阿里塞亞負責開場投球，曼尼則握棒站上打擊區。當他以招牌姿勢站定位，場內立刻響起熱烈掌聲，不少球迷高喊他的名字，現場氣氛沸騰。

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拉米瑞茲大聯盟生涯從1993年至2011年，留下打擊率.312、555轟、1831打點與OPS 0.996的輝煌成績，兩度帶領波士頓紅襪拿下世界大賽冠軍（2004、2007），是美國職棒近代最具代表性的重砲之一。退休後，他曾先後赴日本、澳洲等地延續球員生涯，並於2013年登陸台灣，加盟中華職棒義大犀牛隊。

曼尼在台灣效力期間，留下49場出賽、打擊率0.352、8轟、43分打點的亮眼成績。他的加入掀起台灣職棒一波熱潮，成為當時中職史上最大咖的外籍球星。他曾在加盟儀式上感性表示，希望能以自己的行動讓世界知道「台灣是個適合打棒球的地方」，更不吝推薦其他國際選手來台發展。

開球活動結束後，曼尼受訪表示：「韓國球迷真的非常熱情，這次體驗讓我留下了難忘的新回憶。」許多球迷也在社群媒體上留言直呼感動，「沒想到真的能在韓國看到波士頓傳奇本人！」

此外，曼尼此行也是為年底預定舉辦的「韓美日傳奇對抗賽」宣傳鋪路，他當日上午亦與韓國職棒退役選手協會簽署合作協議，象徵這位曾征戰全球的重砲手持續為棒球文化貢獻影響力。