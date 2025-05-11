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大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇11日（台灣時間）出戰響尾蛇，大谷翔平3打數1安打，另有1次故意四壞保送。響尾蛇展現多點開花的火力，由卡洛爾（Corbin Carroll）衝出三壘安打後跑回第1分，終場以3比0完封道奇，系列賽以2勝1敗收下勝利。

台美混血好手卡洛爾在3局下掃出強勁深遠飛球，並憑藉腳程直衝三壘，締造本季第5支三壘安打，擊球初速達169公里。隨後馬堤（Ketel Marte）擊出滾地球，卡洛爾成功衝回本壘，攻下團隊第1分。

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大谷翔平首打席面對2021年國聯賽揚獎得主右投伯恩斯（Corbin Burnes），敲出強勁的右外野安打，完成連續8場比賽安打紀錄。不過第2局2出局、二壘有人的情況下，第2打席遭到故意四壞。日媒指出，由於他前兩戰接連開轟，敵隊球迷對他充滿戒心，場內再次響起強烈噓聲。

6局下，蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）砲轟道奇先發梅伊（Dustin May），這發陽春砲擊球距離達455英尺。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是蘇亞雷茲本季第2發超過455英尺的全壘打，並列隊史第二多。

8局下響尾蛇再度發動攻勢，馬堤與史密斯（Pavin Smith）連續敲出二壘安打，追加1分保險分，最終就以3比0擊敗道奇。

響尾蛇先發投手伯恩斯主投7局，被敲5安，送出5次三振，2次保送，無失分，收下本季第2勝。

道奇本戰打線沈默，雖大谷翔平3打數1安打、1次故意保送，連8戰有安打，OPS升至1.059，超過阿隆索（Pete Alonso）躍居國聯第一，但整體火力熄火，本季第3次遭完封。先發投手梅伊投6.1局失2分，無緣勝投，吞下本季第3敗。

目前國聯西區第2名教士隊與洛磯隊賽事中大幅領先，一旦教士獲勝，將有機會以勝率超車，道奇可能讓出分區龍頭位置。

關鍵字： 大谷翔平響尾蛇台美混血MLB三壘安打

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