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賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）11日（台灣時間）在面對運動家的比賽中火力全開，單場轟出本季第13與第14支全壘打，雖然球隊終場以7比11落敗，但他以優異表現鞏固本季聯盟全壘打王地位，並持續主宰多項打擊數據榜。

賈吉在第4局轟出右中外野方向的陽春砲，成功超車其他打者，單獨領先大聯盟全壘打榜。他在第6局再補上一發433英尺的中外野全壘打，完成單場雙響砲壯舉。

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值得一提的是，賈吉生涯雙響砲場次已達41場，距離追平蓋瑞格（Lou Gehrig）的43場僅差兩場，排上隊史第3。洋基前兩名為貝比魯斯（Babe Ruth）的 68場與曼托（Mickey Mantle）的 46場

除了全壘打數領先群雄，賈吉本季至今打擊率高達.396、上壘率.486、長打率.772、累積59支安打與37分打點，五項指標皆高居大聯盟第一，展現MVP級火力。

西沙加緬度的薩特健康球場是運動家本季的主場場地，賈吉曾提過「很好打的場地」，尤其出生於沙加緬度、成長於林登（Linden）的賈吉，此役在家鄉附近出賽，他也笑說：「每次對戰運動家對我來說總是特別，這裡很熟悉，也很有意義。」

儘管賈吉有出色發揮，但洋基投手群無法壓制對手打線，最終仍吞下敗仗，目前戰績仍需努力追趕分區對手。

關鍵字： 洋基賈吉全壘打棒球MVP

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