徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）



記者楊舒帆／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙於10日重返主場先發，包含道奇在內，吸引至少7支來自日、美職的球探到場觀察。他此役投出6.2局，總用球數達100球，最快球速飆至156公里。

徐若熙開賽連續解決桃猿打線的前8名打者，直到3局上兩出局後才被成晉敲出全場首安，接著他再度三振陳晨威止血。4局上，他再度上演三上三下；4局下面對張閔勛再被敲安，1出局後對決余德龍，雙方纏鬥12球，擊出一壘滾地球，靠野手選擇上壘，隨後他再以三振化解危機。

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6局上1出局後，陳晨威擊出安打，桃猿以短打推進跑者上到二壘，但徐若熙讓林智平擊出飛球出局，成功守下該局。7局上續投時，先讓林泓育擊出投手前滾地球出局，再以飛球抓下一人，但遭馮健庭擊出安打後退場。桃猿先發魔神樂表現同樣勇猛，7局結束雙方0比0平手。

徐若熙有望挑戰旅外，據了解，此役至少7支球隊派人到天母球場觀戰，包含日職樂天金鷲，以及美職天使、洋基、遊騎兵、光芒、小熊、道奇等。

此戰徐若熙投6.2局，被擊出4支安打，用球數恰好100球，創下個人單場最多用球數紀錄；6.2局投球也是個人在例行賽的最長局數（總冠軍賽曾投滿7局）。他共送出4次三振，未失任何分數。徐若熙150公里以上速球連發，根據現場球探測速最快球速156公里。

▲味全龍徐若熙。（圖／味全龍提供）