太爆笑！大谷翔平一敲三壘安　敵隊球迷秒脫球衣「變心」

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平驚人打擊，再次讓敵隊球迷「變心」的畫面在網路上引發熱烈討論。比賽中，大谷擊出三壘安打並在壘上開心比出招牌動作，這時身後一名身穿馬林魚球衣的球迷竟做出令人驚訝的舉動，美媒和日本網友都捕捉到這一瞬間，反應爆笑。

這場比賽於美國時間7日（台灣時間8日）在邁阿密馬林魚主場「LoanDepot Park」舉行。6局1出局，大谷將球擊向右中外野形成三壘打，全場歡聲雷動。他在壘上擺出熟悉的慶祝姿勢時，一旁三壘側觀眾席中、一位穿著馬林魚球衣的男球迷也跟著激動歡呼。接著該名球迷竟然脫下自己的馬林魚球衣，再次轉向大谷鼓掌致意，彷彿當場「變節」，投向大谷的粉絲陣營。

這段畫面被美國知名體育Podcast媒體「Jomboy Media」上傳到Instagram，許多美國球迷留言：「笑翻了」、「我簡直不敢相信自己的眼睛」。同樣地，日本網友也紛紛在社群上爆笑留言：「那位大哥該不會已經不是馬林魚迷，變成大谷迷了吧」「馬林魚球迷直接退坑ww 這就是大谷翔平的魅力」 「大谷三壘打的時候，馬林魚球迷竟然脫掉球衣學大谷跳舞，笑死」 「大谷翔平連信仰都能讓人改變」 「看到大谷三壘打就脫掉馬林魚球衣，當場變成道奇迷的現場圖」。

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值得一提的是，這座球場「LoanDepot Park」對大谷而言意義重大，這裡正是他在2023年WBC奪冠的地方，也是曾締造50轟50盜歷史壯舉的球場。在這片熟悉的場地，大谷不僅再次繳出亮眼表現，還「收服」了敵營的新粉絲。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）