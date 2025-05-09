撞到當下就知膝傷很不妙　詹皇認灰狼是「該死的強隊」

.@KingJames reflects on why Minnesota had the upper hand in the playoffs.



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記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）今年季後賽止步首輪，還在G5遭逢膝傷，後確診為左膝內側副韌帶（MCL）2級拉傷，需要4到6周才能恢復。詹皇近日在個人播客節目上坦承，撞到膝蓋的當下就知道很不妙，「那種痛，是我過去從沒經歷過的。」他也提到對手灰狼是一支「該死的強隊」。

詹姆斯在個人播客節目《Mind The Game》中與新主持搭檔奈許（Steve Nash）聊到這個賽季的落幕，他坦言儘管湖人季中網羅「金童」唐西奇（Luka Dončić）後成為熱門爭冠隊伍之一，但碰上灰狼這樣的年輕勁旅，被淘汰也只能接受。

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▲詹姆斯G5與迪文琴佐碰撞後膝蓋受傷，已確認為MCL二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

「就是對位問題，我們遇上了一支該死的強隊，」詹姆斯直言，「那是一支經歷過磨練的隊伍，一支充滿飢渴的隊伍，擁有年輕天賦，也有豐富經驗。」他補充說，「他們是一支準備邁出下一步的球隊，絕對值得尊敬。」

詹姆斯也首度談到G5末節撞傷的左膝狀況，他當時與灰狼射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）碰撞，導致左膝內側副韌帶2級拉傷。日前經MRI檢查確認傷情，恢復期約4至6周。

▲詹姆斯坦言「我們遇上了一支該死的強隊」，高度肯定灰狼實力。（圖／達志影像／美聯社）

「當下我就知道了，」詹姆斯說，「我一和迪文琴佐相撞就立刻感覺到了，膝蓋整個卡住，這也是我為什麼當時躺在地上那麼久，想等它鬆開來。但我知道，那種痛，是我過去從沒經歷過的。」

詹姆斯表示，「醫生說4到6周恢復期，我現在正好進入那個周期。不過我當然希望能繼續打季後賽，只是就算我們贏了G5，我可能也趕不上第6戰與第7戰。」

本季為詹姆斯生涯第22季，他依舊維持高檔表現，繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻，投籃命中率達51.3%。外界對他是否續留湖人高度關注，據傳他不排除在今夏離隊，尋求另一爭冠機會。

▲詹姆斯本季場均24.4分仍維持高檔水準，未來動向成外界關注焦點。（圖／達志影像／美聯社）