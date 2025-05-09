柯瑞心碎談腿筋傷勢：像被狠狠揍了一拳　坦言無回歸時間表

Steph Curry said he doesn’t have a target return date: “No. and from all that I’m learning about how quickly you can get back, there has to be a healing process. You can’t accelerate.”



He has never had a hamstring issue in his life prior to this pic.twitter.com/YkYhnI0cEw — Anthony Slater (@anthonyVslater) May 8, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Stephen Curry）在西區準決賽G1遭逢左腿筋拉傷，傳出他回到休息室後落下男兒淚，他今（9）日受訪時坦言，剛從搶七戰出線，自己狀態正好，突然受傷真的很難受，「就像被狠狠揍了一拳」。這是他生涯首度遭遇腿筋問題，目前尚無明確回歸時程，他強調「得聽從身體的節奏」。

柯瑞是在次輪G1上半場拉傷左腿筋後退場，他回到休息室後情緒潰堤落淚，所有人都意識到事態嚴重。他周四隨隊現身球隊的投籃訓練，雖無法出手，仍主動協助後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和希爾德（Buddy Hield）練投，試圖用陪伴提振團隊士氣。

生涯首次遇上這種軟組織傷勢，這位37歲老將坦言，「我知道腿筋傷勢很棘手，會讓你誤以為已經康復。那段模糊地帶會很混亂。我會盡我所能讓自己回到場上。」這次的傷情不僅讓柯瑞苦惱，也可能危及他爭取生涯第5冠、甚至可能是最後一次衝冠的機會。

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▲柯瑞在G1上半場拉傷腿筋退場，當晚情緒潰堤落淚。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞目前與勇士首席醫療顧問塞勒布里尼（Rick Celebrini）密切合作復健。他透露，至少一周內都無法進行任何測試，連原地投籃都還不行，柯瑞直言，「我離那一步還很遠。」

談到受傷當晚的感受，柯瑞情緒低落地說，「這真的讓人更難接受。你拚過兩個月常規賽，經歷一輪硬戰，剛從G7脫險。開局打得那麼好，我個人狀態也很棒，正開始對我們的位置充滿信心……結果突然就像被狠狠揍了一拳。」

柯瑞是否願意冒著復發風險提前上場？這將取決於隊友能在他缺陣時贏下幾場。勇士目前系列賽1比0領先，只要在接下來3場中再拿下1勝，就能拖到G6再面臨淘汰壓力。若巴特勒（Jimmy Butler）能神奇率隊挺過這段空窗，柯瑞便能安心休養；反之若灰狼連贏3場、勇士G5面臨淘汰，壓力與考量將完全不同。

▲柯瑞坦言傷勢讓他如遭重擊，「就像被狠狠揍了一拳」。（圖／達志影像／美聯社）

「最終我們會討論這些事，」柯瑞表示，「但我現在還不會。這不能著急，身體必須自然復原。」

這場時間的拉鋸對柯瑞來說不只是身體負荷，更是心理煎熬。因為這不只是一次系列賽，更可能是他職涯的關鍵轉捩點。這是他第16個NBA賽季，勇士在交易截止日前賭上未來，引進巴特勒，全力衝刺季後賽，而他也帶領球隊從樂透區邊緣殺入第2輪。

「你在27歲時會覺得自己正值巔峰，」柯瑞說，「而現在，每一個機會都無比珍貴，我不希望浪費在傷勢上。我感謝這次不是更嚴重，也珍惜自己還有機會復出。我努力保持正面心態……傷病對情緒的打擊真的很大，因為這一切都不是理所當然的。」