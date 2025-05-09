哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

▲溜馬一哥哈利伯頓締造0.076%的逆轉神蹟。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

自1997-98賽季以來，NBA季後賽在第4節或延長賽最後1分鐘落後7分以上的球隊，戰績為3勝1640敗，勝率僅0.18%，印第安納溜馬不僅包辦當中的2勝，還是在1周內完成如此壯舉，而締造「神蹟」的人物，是近來被球員匿名票選為「最被高估」球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

台灣時間5月7日東區準決賽G2面對騎士，溜馬在最後48秒還落後7分，最終竟以8比0收尾逆轉獲勝。這波神蹟的「終結一擊」來自哈利伯頓，他先是故意錯失第2罰，自己搶下進攻籃板，隨後命中準絕殺三分，完成不可思議的致勝劇本。

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很巧的是，這記致勝三分球距離1995年東區準決賽，溜馬神射「大嘴」米勒（Reggie Miller）在麥迪遜花園「9秒砍8分」30周年，僅差2小時13分鐘。

事實上，自1997-98賽季以來，季後賽最後1分鐘落後7分以上贏球的紀錄僅出現過3次，合計3勝1640敗：

2025年5月7日 溜馬 vs 騎士

2025年4月30日 溜馬 vs 公鹿

2014年5月14日 雷霆 vs 快艇

而本季的溜馬就包辦其中兩場，兩戰都是由哈利伯頓終結比賽，這不是運氣，是他用表現改寫歷史。

TYRESE HALIBURTON GAME WINNER ????



HE SENDS THE BUCKS HOME IN GAME 5 pic.twitter.com/3M0HO7cg8y — NBA TV (@NBATV) April 30, 2025

回顧溜馬這兩場驚天逆轉，首輪對公鹿G5，對手在延長賽最後1分鐘的勝率高達96.2%；次輪G2的騎士勝率更來到98%，兩場比賽連續翻盤的機率僅0.076%，約等於1316分之1。美國媒體直言，這比本季最終僅拿下18勝的東區爐主巫師開季奪冠賠率還低。

TYRESE HALIBURTON WINS GAME 2 FOR THE PACERS ????????



WHAT. A. WILD. PLAY. pic.twitter.com/rFsjZmtrBz — NBA (@NBA) May 7, 2025

因為驚人的助攻失誤比被譽為「新控球之神」的哈利伯頓，屢次在關鍵時刻展現「大心臟」。根據統計，他本季在比賽最後兩分鐘出手追平或超前比數的關鍵球，合計11投中10，命中率突破9成。

“Overrate that” ????️



Hali had a message for Cavs fans chanting “overrated” at him ???? pic.twitter.com/AyN3Fx5nhK — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2025

值得一提的是，騎士球迷曾在G2對著哈利伯頓狂喊「Overrated（被高估）」，在最近一項球員匿名票選中，有14.4%的人認為這位新生代後場巨星是「最被高估」球員，帶領溜馬完成不可思議逆轉，並在系列賽取得2比0領先後，哈利伯頓霸氣回應此事，「Overrate that（高估這個看看）。」

▲NBA季後賽落後7分進入最後1分鐘，戰績為3勝1640敗，溜馬1周內包辦其中兩勝。（圖／路透）