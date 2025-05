哈利伯頓締造0.076%逆轉神績　「3勝1640敗」溜馬1周包辦2勝

▲溜馬一哥哈利伯頓締造0.076%的逆轉神蹟。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

自1997-98賽季以來,NBA季後賽在第4節或延長賽最後1分鐘落後7分以上的球隊,戰績為3勝1640敗,勝率僅0.18%,印第安納溜馬不僅包辦當中的2勝,還是在1周內完成如此壯舉,而締造「神蹟」的人物,是近來被球員匿名票選為「最被高估」球星哈利伯頓(Tyrese Haliburton)。

台灣時間5月7日東區準決賽G2面對騎士,溜馬在最後48秒還落後7分,最終竟以8比0收尾逆轉獲勝。這波神蹟的「終結一擊」來自哈利伯頓,他先是故意錯失第2罰,自己搶下進攻籃板,隨後命中準絕殺三分,完成不可思議的致勝劇本。

很巧的是,這記致勝三分球距離1995年東區準決賽,溜馬神射「大嘴」米勒(Reggie Miller)在麥迪遜花園「9秒砍8分」30周年,僅差2小時13分鐘。

事實上,自1997-98賽季以來,季後賽最後1分鐘落後7分以上贏球的紀錄僅出現過3次,合計3勝1640敗:

2025年5月7日 溜馬 vs 騎士

2025年4月30日 溜馬 vs 公鹿

2014年5月14日 雷霆 vs 快艇

而本季的溜馬就包辦其中兩場,兩戰都是由哈利伯頓終結比賽,這不是運氣,是他用表現改寫歷史。

回顧溜馬這兩場驚天逆轉,首輪對公鹿G5,對手在延長賽最後1分鐘的勝率高達96.2%;次輪G2的騎士勝率更來到98%,兩場比賽連續翻盤的機率僅0.076%,約等於1316分之1。美國媒體直言,這比本季最終僅拿下18勝的東區爐主巫師開季奪冠賠率還低。

因為驚人的助攻失誤比被譽為「新控球之神」的哈利伯頓,屢次在關鍵時刻展現「大心臟」。根據統計,他本季在比賽最後兩分鐘出手追平或超前比數的關鍵球,合計11投中10,命中率突破9成。

值得一提的是,騎士球迷曾在G2對著哈利伯頓狂喊「Overrated(被高估)」,在最近一項球員匿名票選中,有14.4%的人認為這位新生代後場巨星是「最被高估」球員,帶領溜馬完成不可思議逆轉,並在系列賽取得2比0領先後,哈利伯頓霸氣回應此事,「Overrate that(高估這個看看)。」

▲NBA季後賽落後7分進入最後1分鐘,戰績為3勝1640敗,溜馬1周內包辦其中兩勝。(圖/路透)