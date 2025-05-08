二軍／陳仕朋首場復健賽！陳愷佑雙安包辦4打點　悍將9比8勝獅

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將二軍8日交手統一獅二軍，陳仕朋傷後首度出賽，僅投1局無失分。此役兩隊形成打擊戰，陳愷佑雙安包辦4分打點，助富邦悍將9比8勝出。

陳仕朋開季就掛傷號，今天在二軍首度出賽，僅投1局用10球、8球好球，球速最快138公里，包括投出1次三振。

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右肩不適的岳少華、因骨刺開刀的江國豪也持續在二軍調整。江國豪接替陳仕朋登板，中繼1局被敲1安，投出3次四壞球保送，失掉2分責失。

岳少華後援1局僅用9球，當中7球好球，讓獅隊3上3下，球速最快144公里。

獅隊由洋投衛蘭德先發，4局投球被敲4安，失掉3分責失。

悍將2局先靠陳愷佑清壘三壘安打，攻下3分打點領先。獅隊下半局追分，張翔高飛犧牲打、張皓崴保送追回2分。

3局下，楊竣翔、田子杰相繼敲安超前比數。

6局上，悍將展開一波猛烈攻勢，潘瑋祥高飛犧牲打追平，陳愷佑再敲安要回領先，林澤彬追加安打、林岳谷高飛犧牲打擴大領先，悍將單局灌進5分。

6局下，全紹凱二壘長打也貢獻3分打點，比數追至1分差。潘瑋祥7局上適時安打添得保險分。

8局下，獅隊反攻，滿壘時靠林泓弦選到保送，擠回1分，藍愷青及時回穩，連續解決3人，踩住煞車，9局續投與王偉軒聯手守住勝果。