嗨過頭？約基奇G1賽後到酒吧慶功　G2正負值生涯最慘還6犯畢業

Nikola Jokic was spotted at an OKC bar after the Nuggets beat the Thunder in Game 1 last night ????



(via legzluthor/TT)pic.twitter.com/yR3SSb8JdN — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊在西區準決賽G1準絕殺雷霆後，當家一哥約基奇（Nikola Jokic）被目擊現身奧克拉荷馬市的酒吧慶祝勝利，然而他在G2表現卻大崩盤，不僅6犯提前「畢業」，正負值-36更寫下個人生涯最慘紀錄，最終金塊以106比149狂輸43分，不過戈登（Aaron Gordon）賽後替這位3屆MVP抱不平。

約基奇G1狂飆42分、22籃板的雙二十數據，他末節率隊追分，加上隊友戈登終場前3.6秒砍進準絕殺三分，丹佛以121比119戲劇性「偷走」一勝。賽後約基奇被目擊出現在當地一間酒吧慶祝，引發外界熱議。沒想到G2他狀態急轉直下，整場16投僅6中，攻下17分、6助攻，在第3節還剩1分17秒就6犯畢業。

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▲G2約基奇陷入犯規麻煩，全場正負值-36寫下生涯最差紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

除了進攻熄火，約基奇出現多達6次失誤，光第3節就領到4次犯規，全場正負值為-36，寫下個人NBA生涯最慘紀錄。這位3屆MVP此戰只獲得5次罰球，隊友戈登賽後質疑裁判對約基奇的吹判並不公平。

戈登直言，「他們對他（約基奇）做的那些事，其實很多都不合法，」他表示對手在第一時間就對約基奇犯規，卻總是等到第2個動作才被吹，「我們也沒辦法……Jok會撐過去，（但）對方確實在犯規。」

▲戈登替隊友抱不平，直言裁判對約基奇的吹判不公平。（圖／達志影像／美聯社）

G1的大功臣戈登此役也陷入低潮，12投3中，只有10分進帳，另有5籃板、1助攻、1阻攻。金塊G2完全被雷霆打趴，尤其防守端幾乎全面瓦解，讓雷霆轟下149分，重挫團隊士氣。

不過系列賽接下來將回到丹佛主場進行，金塊在成功偷下一場的情況下仍保有反撲空間。面對年輕且陣容深度傲人的聯盟龍頭雷霆，約基奇能否重拾MVP身手、重新主宰戰局，牽動這個系列賽的走向。