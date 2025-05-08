日職讀賣巨人遭爆球員涉線上博弈！　球團發表正式聲明

▲巨人選手歐可耶瑠偉。（圖／翻攝自X／MOMO_75132）



實習記者胡冠辰／綜合報導

日媒《NHK》台灣時間8日爆料指出，日職老牌強權讀賣巨人球員歐可耶瑠偉、增田大輝因涉嫌參與線上賭博，遭到日本警方調查，巨人球團隨即發表相關聲明，表示「將依據檢察機關判斷採取適當措施。」

報導指出，歐可耶瑠偉是在2022年7月以及2023年5月兩次參與線上博弈，增田大輝則是在去年10月至11月期間，分別透過智慧型手機等裝置連線至線上賭場網站並下注，涉嫌從事賭博行為。

據了解兩名球員曾在賭場網站上進行二十一點與百家樂等賭博遊戲，歐可耶瑠偉總投注金額約700萬日圓，損失約450萬日圓。增田大輝則投注約300萬日圓，損失約230萬日圓。

巨人球團聲明中提到，兩名球員是在今年2月20日球團內部針對所有成員發出呼籲，要求曾使用線上賭場的球員應主動申報後，隨即出面自首，並積極配合提供手機的瀏覽紀錄與銀行帳戶使用紀錄。

球團進一步指出，「兩人表示希望能在開季前修正自己的錯誤，他們在未認識到線上賭博違法性的情況下出於好奇使用相關服務，對此深感後悔，且已無異議地接受了12球團共同決議的最高限額制裁金。」

截至目前，日職已有8支球隊、共16名選手曾使用過線上賭場，對此各球團已對每位涉案選手處以10萬至最高300萬日圓不等的罰金，總額達1020萬日圓；不過針對這些主動申報者的姓名，相關單位表示基於「可能影響警方調查」，決定不對外公開。