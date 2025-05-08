搭配林家正繳6局優質先發　莊陳仲敖奪本季首勝！

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）



實習記者胡冠辰／綜合報導

效力奧克蘭運動家2A的台灣火球男莊陳仲敖，在台灣時間8日先發對陣太空人2A的比賽中，主投6局雖失3分但皆為非自責失分，繳出優質先發收下本季首勝；與他搭配的捕手林家正同樣有所貢獻，擔任第9棒的林家正3打數敲出1安，選到1次保送，打擊率提升至0.088。

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莊陳仲敖此役表現可圈可點，開局送出三上三下，接下來3局雖各被敲出一支安打，但成功壓制對手未失分。第六局莊陳仲敖因隊友守備失誤導致局勢被打亂，雖然連續送出兩次三振，但還是無法逃過丟分危機，太空人2A主將賈西亞（John Garcia）擊出追平三分砲。

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莊陳仲敖今天主投6局被敲5支安打、送出6次三振沒有保送，失3分皆為非責失分，退場後隊友在7局上半打擊回溫再添分數，最終運動家2A以5比3擊退太空人2A帶走勝利，莊陳仲敖也拿下本季首勝。

目前莊陳仲敖出賽6場皆為先發，累計30.2局，防禦率4.40；林家正此役打第9棒，3打數敲1安，選到1次保送，本季打擊率升至0.088。

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其他台將方面，效力海盜2A的陳柏毓今天先發對戰老虎2A，主投4.1局用75球，被敲4安送出5K，另有3次保送，失3分，無關勝敗，賽季防禦率為3.38。

老虎3A李灝宇今天5打數僅敲出1安，吞下2次三振，還有1次盜壘失敗，打擊率降至0.209；海盜3A鄭宗哲則是4打數未敲安，有1分打點，打擊率為0.188；道奇新人聯盟的柯敬賢表現則相對亮眼，3打數2安打，雖有一次盜壘失敗，但打擊率高達0.500，持續火燙。