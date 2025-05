搭配林家正繳6局優質先發　莊陳仲敖奪本季首勝！

▲莊陳仲敖。(圖/記者李毓康攝)



實習記者胡冠辰/綜合報導

效力奧克蘭運動家2A的台灣火球男莊陳仲敖,在台灣時間8日先發對陣太空人2A的比賽中,主投6局雖失3分但皆為非自責失分,繳出優質先發收下本季首勝;與他搭配的捕手林家正同樣有所貢獻,擔任第9棒的林家正3打數敲出1安,選到1次保送,打擊率提升至0.088。

莊陳仲敖此役表現可圈可點,開局送出三上三下,接下來3局雖各被敲出一支安打,但成功壓制對手未失分。第六局莊陳仲敖因隊友守備失誤導致局勢被打亂,雖然連續送出兩次三振,但還是無法逃過丟分危機,太空人2A主將賈西亞(John Garcia)擊出追平三分砲。

.@colbyhalter gets the party started with an RBI Single to give the Hounds the lead! pic.twitter.com/bVpvSbzEZb