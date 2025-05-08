運動雲

>

搭配林家正繳6局優質先發　莊陳仲敖奪本季首勝！

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

效力奧克蘭運動家2A的台灣火球男莊陳仲敖，在台灣時間8日先發對陣太空人2A的比賽中，主投6局雖失3分但皆為非自責失分，繳出優質先發收下本季首勝；與他搭配的捕手林家正同樣有所貢獻，擔任第9棒的林家正3打數敲出1安，選到1次保送，打擊率提升至0.088。

莊陳仲敖此役表現可圈可點，開局送出三上三下，接下來3局雖各被敲出一支安打，但成功壓制對手未失分。第六局莊陳仲敖因隊友守備失誤導致局勢被打亂，雖然連續送出兩次三振，但還是無法逃過丟分危機，太空人2A主將賈西亞（John Garcia）擊出追平三分砲。

莊陳仲敖今天主投6局被敲5支安打、送出6次三振沒有保送，失3分皆為非責失分，退場後隊友在7局上半打擊回溫再添分數，最終運動家2A以5比3擊退太空人2A帶走勝利，莊陳仲敖也拿下本季首勝。

目前莊陳仲敖出賽6場皆為先發，累計30.2局，防禦率4.40；林家正此役打第9棒，3打數敲1安，選到1次保送，本季打擊率升至0.088。

其他台將方面，效力海盜2A的陳柏毓今天先發對戰老虎2A，主投4.1局用75球，被敲4安送出5K，另有3次保送，失3分，無關勝敗，賽季防禦率為3.38。

老虎3A李灝宇今天5打數僅敲出1安，吞下2次三振，還有1次盜壘失敗，打擊率降至0.209；海盜3A鄭宗哲則是4打數未敲安，有1分打點，打擊率為0.188；道奇新人聯盟的柯敬賢表現則相對亮眼，3打數2安打，雖有一次盜壘失敗，但打擊率高達0.500，持續火燙。

關鍵字： 莊陳仲敖旅美球員林家正

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

賽後記者會竟在「點外送」！　尼克活寶哈特讓好兄弟布朗森直搖頭

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

塞爾提克G2又崩盤主場還傳火警　主帥坦言「沒把握機會」

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

勇士天王柯瑞傷勢狀況曝！至少缺陣1周　西區準決賽G5前難回歸

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

68勝雷霆「翻船」創10年最慘紀錄　SGA：看清楚自己是什麼料

【落漆！】 #澎湖 #花火節 無人機演出不如預期　縣府宣布取消後續場次

熱門新聞

大谷翔平引擎全開　外媒看好挑戰史上首見「40-40-40」傳奇紀錄

快訊／上半場狂轟「87分」　雷霆打破NBA季後賽半場得分紀錄

柯瑞次輪G1傷退沮喪哭了！　勇士主帥擁抱安慰：真的很心疼

潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉　次輪2比0領先綠衫軍

快訊／雷霆單場狂轟149分　SGA領軍43分痛宰金塊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷拚40－40－40異次元紀錄

2超猛！　雷霆上半場轟87分破NBA新高

3柯瑞傷退沮喪哭了！主帥擁抱安慰

4潘傑楷封壘　陳俊秀怕他受傷

5繼續下剋上！尼克連2戰上演20分大逆轉

最新新聞

1日職讀賣巨人遭爆球員涉線上博弈

2約基奇G2正負值生涯最慘還6犯畢業

3莊陳仲敖奪本季首勝！

4記者會「點外送」　尼克哈特好逗

5艾斯卡拉敲再見犧牲打助洋基4比3勝教士

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366